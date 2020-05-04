Туреччина нагадала про український Крим
|09:15 19.05.2020
|Крым
Туреччина продовжує надавати підтримку кримським татарам і в черговий раз нагадує про свою прихильність територіальній цілісності України.
Про це повідомляє пресцентр МЗС Туреччини, передає Український мілітарний портал.
У понеділок 18 травня виповнюється 76 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. В цей день Україна і світ відзначають День пам’яті жертв депортації та геноциду кримськотатарського народу.
«76 років корінні жителі Криму були насильно вигнані зі своєї батьківщини й депортовані в нелюдських умовах. Більша частина з 250 тисяч кримських татар загинула або в дорозі, або у вигнанні. Кримські татари не могли повернутися на батьківщину, на Кримський півострів, десятиліттями після вигнання», – повідомили у МЗС Туреччини.
«Сьогодні Туреччина продовжує надавати підтримку кримським татарам у боротьбі проти несправедливого ставлення, якого вони зазнали, і жити в безпеці й мирі, зберігаючи свою самобутність. З цього приводу ми ще раз підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності України.», – підкреслили у відомстві.
Раніше очільники Міністерств закордонних справ України, Грузії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі виступили зі спільною заявою в День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.
Голови відомств висловили підтримку кримським татарам у їхній боротьбі за свої права.
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