Туреччина продовжує надавати підтримку кримським татарам і в черговий раз нагадує про свою прихильність територіальній цілісності України.

Про це повідомляє пресцентр МЗС Туреччини, передає Український мілітарний портал.

У понеділок 18 травня виповнюється 76 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. В цей день Україна і світ відзначають День пам’яті жертв депортації та геноциду кримськотатарського народу.

«76 років корінні жителі Криму були насильно вигнані зі своєї батьківщини й депортовані в нелюдських умовах. Більша частина з 250 тисяч кримських татар загинула або в дорозі, або у вигнанні. Кримські татари не могли повернутися на батьківщину, на Кримський півострів, десятиліттями після вигнання», – повідомили у МЗС Туреччини.

«Сьогодні Туреччина продовжує надавати підтримку кримським татарам у боротьбі проти несправедливого ставлення, якого вони зазнали, і жити в безпеці й мирі, зберігаючи свою самобутність. З цього приводу ми ще раз підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності України.», – підкреслили у відомстві.

Раніше очільники Міністерств закордонних справ України, Грузії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі виступили зі спільною заявою в День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу.

Голови відомств висловили підтримку кримським татарам у їхній боротьбі за свої права.