В День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа консулы Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону посетили граждан Украины - крымских татар мусульман, которые незаконно удерживаются в следственных изоляторах в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах Ростовской области.

Об этом активистам «Крымской солидарности» сообщил Генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

В частности, состоялись встречи с Эмиром-Усеином Куку, Энвером Омеровым, Айдером Джаппаровым, которые содержатся в СИЗО-1, Муслимом Алиевым в СИЗО-2, Арсеном Джеппаровым в СИЗО-4.

Во время встреч консулы вместе с политическими узниками почтили память всех тех, кто погиб во время злодеяния сталинского режима, которое началось 18 мая 1944 года.

«Поговорили с каждым о том, как трагедия прошла через судьбы их бабушек и дедушек, отцов и матерей, их родственников. Безусловно в разговорах коснулись сегодняшнего дня. Энвер Омеров, сын и зять которого, как и он, арестованы уже российской властью и вывезены из Крыма, убеждён, что крымские татары снова поддаются депортации, каток безжалостных репрессий только усиливается. Сам Энвер агъа этот трагический день в истории свого народа встретил в карцере следственного изолятора, в арестанской одежде. Он, как и другие незаконно заключённые, передали слова благодарности своему народу за всю его поддержку в эти тяжёлые времена, и заявили, что крымскотатарский народ в своей истории проходил тяжёлые испытания, пройдёт он их и на этот раз», - прокомментировал Тарас Малышевский.

Как сообщил Генконсул, 18 мая, как и везде на территории дипломатических учреждений Украины, в Генеральном консульстве на флагштоке вместе с государственным флагом Украины был поднят крымскотатарский флаг, окаймлённый траурной лентой.