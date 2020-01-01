Служба безпеки України екстрадувала до Грузії члена терористичної організації “ІДІЛ”, який був затриманий на Київщині.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України конвоювала і передала правоохоронним органам Грузії одного з членів терористичної організації “Ісламська держава”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що громадянин Грузії на прізвисько “Аль Бара Шишані” перебував у міжнародному розшуку згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу.

За даними СБУ, зловмисник входив до керівної ланки “ІДІЛ”. Улітку 2018 року терорист незаконно прибув в Україну, використавши підроблений паспорт.Співробітники української спецслужби затримали зловмисника 12 листопада 2019 року в столичному регіоні.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”, який незаконно потрапив в Україну та перебуває у міжнародному розшуку.