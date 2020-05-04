Ораза-байрам (праздник разговения) и Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — главные мусульманские праздники — получат статус государственных религиозных праздников в Украине.

Об этом 18 мая заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями крымских татар в Киеве, сообщает ATR.

«Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-байрам и Ораза-байрам получат статус государственных религиозных праздников», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Кроме того, сообщается, что в Киеве планируется строительство большой мечети. А на админгранице с оккупированным Крымом — в Херсонской области — будет построен большой хаб.

«Чтобы люди, которые живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно другой вид, «витрину» нашей страны», — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что в этом году 24 мая мусульмане всего мира отметят праздник Ораза-байрам (праздник разговения), который знаменует окончание священного месяца Рамадан.

Через 70 дней после этого отмечается второй главный мусульманский праздник Курбан-байрам (праздник жертвоприношения). Этот праздник установлен в память о готовности пророка Ибрагима принести в жертву своего сына в знак преданности Аллаху. Всевышний, испытав Ибрагима, остановил жертвоприношение и послал Ибрагиму белого агнца, который и был принесен в жертву. С тех пор, отдавая дань духовному подвигу пророка Ибрагима, мусульмане совершают заклание жертвенного животного.

Напомним, по случаю Дня памяти жертв геноцида крымскотатарского народа глава государства 18 мая принял делегацию крымских татар. Там Зеленский объявил о том, что он инициировал создание рабочей группы по решению проблем коренного народа Крыма.

Также на встрече стало известно о том, что президент утвердил кандидатуру бывшего первого заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар на должность первого заместителя министра иностранных дел.