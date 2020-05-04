Еміне Джапарова після призначення на посаду першого заступника міністра закордонних справ опікуватиметься не тільки питанням Криму.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook, повідомляє Укрінформ.

"Сподіваюся, Еміне Джапарова швидко пройде усі процедури призначення і вже невдовзі стане моєю першою заступницею. Дякую Володимиру Зеленському за підтримку і погодження її кандидатури. Еміне буде першою представницею кримськотатарського народу в керівництві української дипломатії", - зазначив він.

За його словами, посада першого заступника міністра є особливою у системі, на ній "багато простору для дій і багато відповідальності за результат".

Водночас Кулеба підкреслив, що у "портфоліо" Джапарової буде не лише Крим, а й публічна дипломатія і "багато чого важливого".

У свою чергу Еміне Джапарова у Facebook підтвердила інформацію про своє призначення в МЗС, але наголосила, що воно ще не відбулось. Вона уточнила, що процедура передбачає після погодження кандидатури Президентом - подання від Міністерства закордонних справ, яке, за її словами, відбулося сьогодні, спеціальну перевірку та, зрештою, призначення Кабінетом міністрів.

"Займатись буду кількома напрямами, в тому числі питаннями Криму та публічної дипломатії. Звісно, призначення кримськотатарської жінки на таку високу посаду є першим в історії цієї держави. Так, це є відповідний сигнал...Так, кожен цей сигнал сприйматиме по-своєму. Точно знаю, що працюватиму по совісті та докладу максимальних зусиль, аби мати практичні результаті діяльності", - запевнила Джапарова.

Вона пообіцяла бути дуже відкритою до міжінституціональної співпраці та взаємодії з громадським сектором.