Судно, яке фігурує в справі про видобуток піску в заповідних зонах Чорного моря, після ухваленого 13 травня рішення Приморського районного суду Одеси змінило власника і назву.

Про це Радіо Свобода 15 травня повідомила агенція EfCom, яка представляє інтереси компанії Pilin Fleet Management (Флорида, США).

Судно, яке в матеріалах справи має назву Seabreeze і власником якого називається офшорна компанія Trans Holdings Overseas S.A., тепер має назву Trump D і належить американській компанії, вказано в повідомленні.

«Після винесення рішення в одеському суді і зняття арешту з судна попередній власник продав судно американській компанії. Судно було офіційно зареєстровано на нового власника… під новою назвою… і тепер готується покинути порт Южний», – інформує агенція EfCom.

Суховантаж, який називався Seabreeze і фігурує в справі, безпосередньо не причетний до видобутку піску, який потрапляв до окупованого Криму. Як ідеться в повідомленні прокуратури, арешт Seabreeze відбувся «в якості забезпечення відшкодування збитків через нелегальний видобуток природних копалин, які, відповідно до експертизи, складають понад 140 мільйонів гривень». Інше судно офшорної компанії Trans Holdings Overseas S.A., земснаряд «Печора», видобувало пісок у заповідних зонах Чорного моря та «неодноразово заходило до портів тимчасово окупованого півострова для розвантаження піску».

Прокуратура планує подавати апеляцію на рішення Приморського райсуду Одеси. У зв’язку з цим новий власник судна цікавиться долею «законної угоди купівлі-продажу судна» та врахуванням своїх інтересів. «Як прокуратура планує заарештовувати або затримувати відхід Trump D з території України?» – запитує представник нового власника.

Прокуратура Автономної Республіки Крим 14 травня розпочала кримінальне провадження за фактом ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення (ч. 2 ст. 375 КК України). Максимальна санкція за цією статтею передбачає до 8 років позбавлення волі. Крім того, фахівці готують щодо судді відповідне звернення до Вищої ради правосуддя.