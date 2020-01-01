Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів

20:30 15.05.2020   Греция

Чимало європейських країн із нетерпінням очікують на відкриття кордонів і відновлення туризму після першої хвилі епідемії.

Серед тих, для кого це питання економічного виживання, - Греція.

Як пише Financial Times, з липня країна знову прийматиме гостей. Тож зараз готелі, ресторани і пляжі активно готуються до роботи в нових умовах, пише ВВС.

"Минулого року ми страждали від надлишку туристів і обговорювали, як можна це контролювати. Тепер у нас нуль туристів, але, принаймні, немає вірусу Covid-19. Головне питання - чи вдасться врятувати цей сезон", - цитує газета Антоніса Іліопулоса, президента Асоціації індустрії гостинності на острові Санторіні, який є одним із найпопулярніших серед туристів.

Як пише видання, ті, хто приїде на грецькі курорти цього літа, побачать дещо незвичну картину.

Лежаки і парасольки від сонця будуть розміщені за декілька метрів одні від інших, шведського столу не буде, а на кожному з сотень грецьких островів буде окреме приміщення для тих, кого в разі необхідності потрібно буде ізолювати від людей.

Андреас Андреадіс, керівний партнер великої компанії, що працює у галузі туризму, розповів газеті, що на пляжах їхніх готелів парасольки розставлять на відстані 10 метрів одна від одної.

"Дехто рекомендував п'ять метрів, але ми вирішили, що це занадто близько", - пояснив він.

Щоб готелі могли відчинитися, уряд Греції надає субсидії на податкові відрахування співробітників і дозволив протягом чотирьох місяців не сплачувати податки і кредити.

Але всі ці зусилля будуть марними, якщо до країни не повернуться туристи. Грецькі аеропорти відкриються для міжнародних рейсів вже у травні, але поки що незрозуміло, коли відновляться прямі рейси на найпопулярніші курорти.

"Без регулярних рейсів з Німеччини й Сполученого Королівства, які є основними постачальниками туристів на острови, Греція цього року може втратити 70% гостей", - пише Financial Times, посилаючись на операторів ринку.

Внутрішніх туристів недостатньо, аби покрити операційні витрати, особливо зважаючи на необхідність залишати частину території вільною від людей через правила соціальної дистанції.

14 днів карантину

На нові правила жаліються також в Іспанії.

Щоденна газета El Pais цитує віцепрезидента Асоціації готельного ринку Exceltur Хосе Луїса Зореди про те, що німецькі й британські туристи найімовірніше забронюють тури в інші країни, якщо Іспанія раз за разом продовжуватиме карантин.

А Хав'єр Гандара з Асоціації авіакомпаній закликав ЄС домовитися про загальні правила і попередив про шкоду від часом надмірних карантинних заходів.

"Запровадження обмежень не допомагає, і є ризик продовження карантину після скасування режиму надзвичайної ситуації. В такому разі наслідки будуть жахливі, адже ніхто не захоче приїхати в Іспанію, щоб застрягнути на 14 днів у готелі", - цитує його El Pais.

Німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung звертає увагу на заяву авіаперевізника Lufthansa про відновлення рейсів на Майорку. Це оголошення "дає надію" німцям, але рішення іспанського уряду запровадити 14-денний карантин для всіх мандрівників з-за кордону кидає тінь на плани відпочинку на іспанських курортах, пише видання.

"Для відпочивальників це означає, що протягом 14 днів можна буде покидати готель чи апартаменти лише в разі крайньої потреби та з маскою на обличчі. Пляж і бари будуть прямо перед вами, але недоступні одразу", - пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сезон врятувати не вдасться?

Французька газета Le Monde пише, що "в Брюсселі ніхто всерйоз не розраховує на те, що нинішній туристичний сезон вдасться врятувати".

"Уже зрозуміло, що зовнішні кордони ЄС залишаться зачиненими, що автоматично позбавляє 27 країн блоку 18% їхніх заробітків на туристах", - зазначає видання.

Самі французи, яким голова уряду пообіцяв, що вони зможуть поїхати у відпустку у Франції в липні і серпні, лише починають згадувати, що таке відпочинок поза домом.

Ці вихідні стануть першими для мільйонів французів після двомісячного карантину, коли можна буде легально поїхати на відстань до 100 кілометрів від дому, пише Le Figaro.

"Серфери, плавці, любителі піших прогулянок та прогулянок на катері зможуть повернутись до улюблених видів відпочинку в суботу за певних умов", - зауважує видання, нагадуючи, що забороненими залишаються масові зібрання людей і колективні заняття спортом.



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