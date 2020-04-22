Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав засуджених в анексованому Коиму у «справі українських диверсантів» Олексія Бессарабова і Володимира Дудку політичними в’язнями.

«Ми вважаємо, що кримінальне переслідування здійснене за ознаками належності до певної професії (офіцери військово-морських сил України у відставці), наявності стійкого зв’язку з Україною, базоване на тортурах і фальсифікації доказів злочину за відсутності його складу, в порушення прав на захист і справедливий судовий розгляд», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Меморіал» також закликає владу Росії негайно звільнити Дудку й Бессарабова, передає Радіо Свобода.

Російські силовики затримали в листопаді 2016 року в Севастополі співробітників аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова й Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Всіх трьох громадян України звинуватили в «підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки».

У квітні 2019 року підконтрольний Росії Севастопольський міськсуд засудив Дудку і Бессарабова до 14 років позбавлення волі. Суд також призначив їм штраф: Дудці – в розмірі 350 тисяч рублів, а Бессарабову – в розмірі 300 тисяч рублів. У жовтні того ж року Верховний суд Росії відхилив скаргу захисту і затвердив вирок. Захист Дудки подав касаційну скаргу на вирок.

Штиблікова той же суд засудив у листопаді 2017 року до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх провокацією російських спецслужб.