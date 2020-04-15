В Україні сподіваються, що Іран невідкладно забезпечить розшифровку "чорних скриньок" зі збитого іранськими військовими літака "Міжнародних авіаліній України".

Як йдеться у повідомленні на сайті МЗС України, відбулася відео-зустріч заступника міністра закордонних справ Євгенія Єніна, заступника міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерії Коломієць та заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова з родичами громадян України, загиблих внаслідок збиття Іраном літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, передає УНІАН.

«Ми сумуємо разом з вами, для нас ця трагедія є дуже особистою. Хочу вас запевнити, що ми всі разом вживатимемо заходів для встановлення правди, справедливості та притягнення винних до відповідальності, отримання належної репарації і компенсації», – наголосив Єнін. Під час зустрічі родичам загиблих надали інформацію про перебіг технічного та кримінального розслідувань, співпрацю з іншими постраждалими державами, включаючи питання аналізу чорних скриньок за участі міжнародних експертів. «Сподіваємося, що іранська сторона перейде від декларацій до практичних кроків та невідкладно забезпечить виконання вимог міжнародного права, включаючи розшифровку чорних скриньок», - підкреслив Єнін.

Як повідомлялося раніше, 8 січня в Ірані розбився літак «Міжнародних авіаліній України», що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер був збитий «в результаті ненавмисної людської помилки» і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

3 лютого директор з розслідування нещасних випадків в іранській Організації цивільної авіації Хасан Резайфар заявив, що Іран більше не ділитиметься з Україною доказами у справі щодо збиття літака МАУ через те, що дані розслідування «злили» українським ЗМІ.

Країни-учасниці Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ неодноразово вимагали від Ірану передати групі «чорні скриньки» зі збитого лайнера.

14 лютого міністр закордонних справ Ірану Заріф заявив, що Іран не має наміру віддавати «чорні скриньки» зі збитого літака МАУ, але й не розшифровуватиме їхніх даних без участі зацікавлених сторін.

6 квітня з'явилася інформація, що речник комітету парламенту Ірану з правових і судових питань, депутат Хассан Норузі заявив, що іранські військові "правильно" вчинили, збивши український літак. За його словами, жодних арештів у зв'язку з інцидентом не було.

27 квітня глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба і глава МЗС Ірану Заріф провели телефонну розмову.

Як повідомили у прес-службі МЗС, Заріф заявив, що слова Норузі не відповідають дійсності та суперечать офіційній позиції Ірану. Міністр також нагадав, що ряд осіб вже були затримані у ході розслідування збиття українського лайнера.



