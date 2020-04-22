Незважаючи на заклики до забезпечення припинення вогню на Донбасі через пандемію COVID-19, сталася ескалація бойових дій, а порушення прав людини в окупованому Росією Криму тільки зростають, тому для європейців немає жодних підстав послаблювати санкції, заявила член Європейського парламенту в 2004-2019 роках Ребекка Гармс.

"Європейці мають бути об'єднаними, і керівники країн ЄС мають бути єдиними у рішенні про продовження санкцій. Я сподіваюся, що так воно і буде в майбутньому. Через COVID-19 є певний шанс для Росії отримати більше впливу на ці рішення у своїх інтересах. Але Росії не вдалося цього зробити. Були серйозні заклики до забезпечення припинення вогню через коронавірус, але нічого не відбулося. Навіть навпаки - відбулася ескалація бойових дій на Донбасі. Якщо подивитися на Крим, то там порушення прав людей тільки зростають, отже для європейців немає жодних підстав послаблювати санкції", - сказала вона під час онлайн-дискусії в рамках Київського безпекового форуму в п'ятницю, передає Інтерфакс-Україна.

Гармс додала, що не очікує зміни санкційної політики щодо РФ, оскільки канцлер Німеччини Ангела Меркель жорстко відстоює цю позицію, однак не радить Києву "ставити під сумнів Мінські домовленості".

"Але також я не рекомендую фундаментально ставити під сумнів Мінські домовленості. Колишнє українське керівництво підписало ці домовленості, ми критично і скептично ставилися до них із самого початку, але якщо ви хочете, щоб санкції залишалися, а ви цього, напевно, хочете, то ми не ставте під сумнів саму основу Мінських угод, зосередьтеся на припиненні вогню, як роблять певні українські політики. Я думаю, це найкращий спосіб", - зазначила вона.

Водночас Гармс наголосила, що європейці не мають дозволяти, щоб Росія отримала таку угоду, яка дала би їм змогу мати військову присутність на території Донбасу.

Колишній член Європарламенту також звернула увагу на те, що Україні необхідно продовжувати розпочаті реформи.

"Думаю, що українці мають продовжувати свої реформи, які було розпочато. Але оскільки я стежу на процесом реформ у перебігу більш тривалого періоду часу, ніж із Революції гідності, я впевнена що все ще чимало треба зробити в цьому плані. Тут були і певні помилки, і невдачі, як і в будь-якій країні", - пояснила вона.