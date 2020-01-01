Туристичному сезону бути: експерт розповів, які країни готові влітку приймати туристів

19:30 15.05.2020   Украина

У цьому році туристичний сезон відбудеться. Українських туристів готові приймати Єгипет, Туреччина і деякі європейські країни, проте нові туристичні протоколи ще відпрацьовуються.

Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудіч.

"Туристичний сезон в цьому році буде. І, можливо, він навіть почнеться раніше, ніж ми очікуємо. Багато країн готові приймати, готові відкривати кордон. Поки що є низка країн, які говорять про 1 липня. Але перед цим вони планують відпрацювати туристичні протоколи нові, поселення і проживання в готелях на внутрішніх туристах, тобто, на своїх громадянах. Я допускаю навіть, що вони можуть раніше почати і успішно реалізувати. Зараз дуже активно хвиля пішла в цьому напрямку, дуже оптимістично. І до цієї хвилі навіть підключилися наші міністерства, які повідомили, що Єгипет, Туреччина і Грузія будуть першими країнами, які нас приймуть", - сказав Антон Рудіч.

Він зазначив, що вчора Мінінфраструктури повідомило, і голова МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що літній сезон буде, і вони уважно стежать за країнами, куди можна полетіти.

"Як тільки там буде можливість - планують почати, чартерне, щонайменше, сполучення. Так що в цьому сенсі практично напевно сезон буде. Які країни будуть - ну, Туреччина і Єгипет, я знаю, більш вигідні для нас країни. Є кілька європейських країн, які не сильно постраждали від коронавірусу і готові приймати, передусім - Греція, Кіпр - дуже хочуть і Балканські країни теж - Хорватія і Чорногорія - зовсім не проти", - додав Антон Рудіч.

Він зазначив що в разі, якщо туриста застане новий спалах COVID-19 в іншій країні, і аеропорти будуть закриті - хвилюватися не варто.

"Уже було таке. Пройшли. Вивозять. Вивозитимуть, і, напевно, цього разу більш організовано, більш спокійно. Уже налагоджені місця для обсервації, визначення хворих, так що я думаю, що просто так люди не залишаться в чужій країні", - додав Антон Рудіч.

Він зазначив, що в новому туристичному протоколі повинні бути прописані нові правила проживання в готелях, перельотів, і їх будуть відпрацьовувати до відкриття. Ці протоколи повинні враховувати інтереси і бізнесу, і туристів, щоб ціни не були захмарними. Так, авіакомпанії відмовилися літати з порожнім середнім місцем в літаку, мотивуючи це невигідністю.

"Будуть якісь інші правила. Правила перевірки. В аеропортах, швидше за все, якісь тестування будуть. У крайньому випадку - просто температурний скринінг. Може бути ще тестування на коронавірус, але це повинно бути швидко і точно. Якихось нових правил поки немає, але вони будуть. Але я сподіваюся, що це не будуть захмарні ціни або довідки дуже дорогі, де треба здавати тест на коронавірус, який дуже дорогий, щось в цьому роді. Поки цього немає, але якісь правила вироблять", - додав Антон Рудіч.

За його словами, наразі, якщо турпоїздка скасується - гроші залишаться на депозиті у туроператора і авіакомпанії, і ними можна буде скористатися в майбутньому. Чи буде так надалі, якщо поїздку скасують через новий спалах COVID-19 - це питання потрібно задавати туроператору або тим, хто скасував рейс.

"Якийсь ризик є. Може не відбутися тур, або авіапереліт. Це можливо. Можливо навіть, ризик трохи вище, ніж був раніше", - сказав Антон Рудіч.

Нагадаємо, 27 березня Україна закрила державний кордон і зупинила всі пасажирські перевезення через пандемію COVID-19.

При цьому, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не забороняє українцям виїжджати за кордон.



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