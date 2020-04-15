В Україні необхідно впроваджувати стандарти НАТО до виробництва військової техніки - Данілов
|19:15 15.05.2020
|Украина
В Україні важливим є впровадження технічних стандартів НАТО до виробництва озброєння та військової техніки.
На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
За словами секретаря РНБО, “важливим є також впровадження технічних стандартів НАТО до виробництва озброєння та військової техніки в Україні, науково-технічний розвиток галузі, збереження існуючого кадрового потенціалу та підготовка нових фахівців”.
Так, на його думку, підприємства мають сконцентруватися на виробництві новітньої техніки зі збереженням та розвитком критичних технологій та створенням замкнених циклів виробництва там, де це доцільно.
“Наше завдання — докласти зусиль до того, щоб якомога більше підприємств ОПК стали на ноги і мали перспективу”, — заявив Данілов.
Нагадаємо, що Данілов пропонує запровадити посаду віцепрем’єра з питань ОПК.
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