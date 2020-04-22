В умовах поширення пандемії COVID-19 дуже важливим є забезпечення доступу гуманітарних організацій до усієї території України, включаючи Крим, і Євросоюз закликає Росію забезпечити цей доступ.

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми наголошуємо на важливості доступу гуманітарних організацій до усієї території України, включаючи Крим, і закликаємо Росію використати свій значний вплив на збройні формування, які вона підтримує, щоб забезпечити це", - заявили в ЄС.

Зазначається, що через своїх партнерів Євросоюз працює з малим бізнесом та громадянським суспільством, у тому числі на сході України, поширюючи інформацію про COVID-19 та підтримуючи медичних працівників через спеціальні онлайн-курси.

"ЄС також мобілізує гуманітарну підтримку для вразливих категорій людей з обох сторін контактної лінії у координації з країнами-членами ЄС, а також іншими міжнародними донорами", - зазначається у заяві.

Також підкреслюється, що Європейський Союз солідарний з Україною та її народом в умовах пандемії COVID-19, підтвердженням чого є виділена Україні допомога на загальну суму у 190 млн євро.

Як повідомлялося раніше, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ також заявив, що Україна занепокоєна приховуванням Росією ситуації щодо поширення коронавірусу на окупованих територіях в Криму та на Донбасі і закликає Москву допустити туди міжнародні організації та гуманітарні місії, зокрема СММ ОБСЄ та МКЧХ, для надання допомоги населенню.

Як відомо, міжнародні організації та інші незалежні джерела не мають змоги перевірити ситуацію з поширенням коронавірусного захворювання на окупованих територіях в Криму та на Донбасі, оскільки російська окупаційна влада заборонила їм туди доступ, не пускаючи через лінію зіткнення на Донбасі зараз навіть СММ ОБСЄ.

При цьому в самій Росії кількість випадків захворювання на COVID-19 перевищила 250 тисяч – найбільше у світі після США та Іспанії.

Раніше командувач Об’єднаних сил Володимир Кравченко заявляв, що під час ротації російсько-окупаційних військ спостерігається і суттєве збільшення захворюваності на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Окупаційна адміністрація прогнозовано намагається приховати реальний стан епідемічної ситуації, а переважна більшість випадків захворювань, які мають схожі з коронавірусом симптоми, кваліфікуються як пневмонія або гостра респіраторно-вірусна інфекція.