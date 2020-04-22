Оккупационные «власти» Крыма предупредили крымских татар на полуострове о том, что 18 мая любые акции в память о жертвах депортации будут пресекаться. Оккупанты пригрозили представителям коренного народа Крыма «административными мерами».

Как сообщают крымские СМИ, об этом шла речь на пресс-конференции в Симферополе, передает ATR.

«Мы знаем, что сегодня есть посыл из-за Перекопа людям в Крыму, кто должен прийти на памятные места и какие действия они должны совершать. Хочу обратиться ко всем жителям Крыма и тем, кто еще прислушивается к рекомендациям из другого государства: этого делать не надо. В нынешних условиях ограничений создание любых сборищ будет расценено однозначно и пресечено. Не создавайте себе проблем в виде административных мер воздействия», — заявил «председатель» «Госкомитета по делам межнациональных отношений» Крыма Альберт Кангиев.

Ранее Меджлис крымскотатарского народа утвердил мемориальные мероприятия к 18 мая, посвященные памяти жертв геноцида коренного народа Крыма. Памятные мероприятия в 76-ю годовщину начала депортации крымских татар из Крыма проведут в Украине, включая оккупированный Крым, и в других странах. Так, в Крыму предусмотрено поднятие крымскотатарских флагов с черной лентой на домах, возложение цветов к памятникам жертвам геноцида, минута молчания и флешмобы.

Верховная Рада Украины постановлением от 12 ноября 2015 года признала депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом и установила в Украине 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Ранее сообщалось, что первый крымскотатарский телеканал ATR призывает украинские телеканалы 18 мая запустить метроном, посвященный Дню памяти жертв депортации крымских татар.