В рамках проекта "Городской общественный транспорт в Украине", Одесское КП "Одесгорэлектротранс" объявило тендер на приобретение за кредитные средства ЕИБ 14 многосекционных трамваев длиной 26-32 метра, имеющих 100% низкого пола.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию AllTransUA.

Отмечается, что тендер объявлен в рамках подпроекта "Магистральный трамвайный маршрут прямого сообщения" Север-Юг" №11. Согласно условиям тендера первые вагоны должны поступить не позднее 52 недель, а завершение поставки должно состояться не позднее 72 недель с даты подписания договора.

Кроме того, в начальных условиях тендера указано, что для вагонов, изготовленных в Украине (уровень локализации не менее 30%) применяется преференциальная надбавка в размере 15%.

Также сообщается, что участник торгов должен иметь опыт изготовления трамваев не менее 5 лет, и за последние 5 лет поставить не менее 10 трамваев. Общая вместимость вагонов должна быть не менее 250 пассажиров.

Прием предложений продлится до 7 июля 2020 года.

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что "Татра-Юг" предложила Киеву поставку 20 низкопольных 27-метровых трамваев. Состоялось раскрытие тендерных предложений по закупке трамваев для Киева за средства ЕИБ.