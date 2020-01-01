Одесса закупит 14 многосекционных трамваев за кредитные средства ЕИБ
|18:45 15.05.2020
|Украина
В рамках проекта "Городской общественный транспорт в Украине", Одесское КП "Одесгорэлектротранс" объявило тендер на приобретение за кредитные средства ЕИБ 14 многосекционных трамваев длиной 26-32 метра, имеющих 100% низкого пола.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию AllTransUA.
Отмечается, что тендер объявлен в рамках подпроекта "Магистральный трамвайный маршрут прямого сообщения" Север-Юг" №11. Согласно условиям тендера первые вагоны должны поступить не позднее 52 недель, а завершение поставки должно состояться не позднее 72 недель с даты подписания договора.
Кроме того, в начальных условиях тендера указано, что для вагонов, изготовленных в Украине (уровень локализации не менее 30%) применяется преференциальная надбавка в размере 15%.
Также сообщается, что участник торгов должен иметь опыт изготовления трамваев не менее 5 лет, и за последние 5 лет поставить не менее 10 трамваев. Общая вместимость вагонов должна быть не менее 250 пассажиров.
Прием предложений продлится до 7 июля 2020 года.
Напомним, ранее ЦТС сообщал, что "Татра-Юг" предложила Киеву поставку 20 низкопольных 27-метровых трамваев. Состоялось раскрытие тендерных предложений по закупке трамваев для Киева за средства ЕИБ.
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