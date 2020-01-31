С начала года морские порты Украины обработали 55 млн тонн грузов

18:15 15.05.2020   Украина

Флагманом перевалки грузов в январе-апреле 2020 года стал морской порт Пивденный, на втором месте - морской порт Николаев, а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса.

За 4 месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили 55 млн тонн грузов, что на 6,1 млн тонн или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка экспортных грузов выросла до 42,5 млн тонн (+ 11,0%), импортных до 8 млн тонн (+ 18,6%), транзитных до 3,8 млн тонн (+ 15,6%), каботажных до 0,6 млн тонн (+ 31,0%).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию АМПУ.

Традиционно лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы и руда.  В указанный период первое место занимают зерновые грузы в объеме 18,7 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличение объемов перевалки зерновых составляет 5%. На втором месте - руда, перевалка которой уже составила 13,8 млн тонн, что на 30,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка угля выросла в два раза и составляет 2,5 млн тонн, а нефти - в пять раз, объемом обработки до 0,8 млн тонн. Перевалка контейнеров достигла отметки в 357,7 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 17,2%.

Прирост показателей экспорта обеспечен перевалкой зерновых грузов до 18,2 млн тонн (+ 5,3%), железной руды до 10,9 млн тонн (+ 45,4%), масла до 2,2 млн тонн (+ 8,8%). В структуре импорта, прирост показателей осуществлен увеличением обработки угля до 2,3 млн тонн (+ 106,9%), нефти до 0,5 млн тонн (+ 213,6%), нефтепродуктов до 0,4 млн тонн (+233,3%). Транзитные перевозки увеличились вследствие прироста перевалки руды до 1,1 млн тонн (+34,0%) и нефти до 0,4 млн тонн, а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,6 млн тонн (+ 31%) за счет перевозок черных металлов до 0,1 млн тонн (+ 170,4%).

По объемам перевалки лидерами являются четыре морских порта, которые в целом обработали 47,7 млн тонн грузов, что составляет 87% от общих показателей обработки в морских портах Украины. Флагманом перевалки грузов в январе - апреле 2020 года стал морской порт Пивденный с объемом 20,6 млн тонн обработанного груза (+ 33,3%). На втором месте - морской порт Николаев с перевалкой в 10,3 млн тонн (- 4,0%), а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса с объемами 8,5 млн тонн (+ 1%) и 8,3 млн тонн (+ 3,5%) соответственно. Увеличивает перевалку грузов и морской порт Мариуполь - до 2,2 млн тонн, что больше на 0,5 млн тонн или 33% к аналогичному периоду прошлого года и морской порт Ольвия до 1,5 млн тонн с приростом 0,7 млн тонн или 89,2%.

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что морпорты Украины перевалили 41 млн тонн грузов за январь-март 2020 года. Также напомним, что крупнейший госстивидор Украины ГП "Морской торговый порт Южный" в первом квартале обработал 4,597 млн тонн грузов, что является историческим максимумом квартальной перевалки предприятия.

 



Ще на цю тему:

19:00 14.05.2020
Морпорт Черноморск в первом квартале получил чистую прибыль 2,5 млн грн
17:30 12.05.2020
В первом квартале морпорт «Южный» получил чистую прибыль 221,3 млн грн
14:30 08.05.2020
Мариупольский порт в апреле вошел в убыток, но «будет еще хуже»
12:00 10.04.2020
Морпорт Черноморск предлагает уравнять тарифы на ж/д перевозки для всех портов Большой Одессы
12:42 16.03.2020
Госпогранслужба закрыла посты в Киевском речпорту и на паромных переправах
19:45 31.01.2020
«Рісойл-Херсон» інвестує $15 млн в інфраструктуру Херсонського порту
08:15 31.01.2020
Річний збиток держстивідора «Чорноморськ» перевищив 170 млн грн
08:15 17.01.2020
Одесский морпорт передал сухогруз ГП «ОМТП» в аренду турецкой компании
20:30 16.01.2020
Морские порты Украины перевалили рекордное количество грузов за всю историю своего существования / Инфографика
20:30 17.12.2019
Держстивідор «Чорноморськ» очікує річний збиток 134,5 млн грн
21:30 13.12.2019
Украинские порты с начала года обслужили более 537 тысяч пассажиров
12:30 05.12.2019
Немецкие эксперты изучили перспективы прямого торгового трафика между Одессой и Гамбургом
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
15:30 15.05.2020
Грецька Aegean збирається відновити польоти з кінця травня
20:00 14.05.2020
Греція відкриє пляжні клуби, але з обмеженнями
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
18:21 13.05.2020
Відкликаного з України грузинського посла відправили на двотижневий карантин
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 15.05.2020
Молдова на першому місці в регіоні за поширеністю COVID-19
20:15 13.05.2020
Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 15.05.2020
Для ЄС немає жодних підстав послаблювати санкції проти РФ - Гармс
15:44 15.05.2020
В России число новых случаев Covid-19 снова больше 10 000
14:45 15.05.2020
США як і раніше мають намір заблокувати будівництво газопроводу Путіна - Atlantic Council
13:32 15.05.2020
Минус 156 млрд рублей: «Роснефть» начала работать в убыток
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 14.05.2020
В Турции состоялся спуск на воду многоцелевого судна для российского заказчика / Фото
09:20 14.05.2020
Туреччина "влила" в економіку вже $34 мільярда
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 15.05.2020
Судно зі справи про видобуток піску для окупованого Криму отримало нового власника і змінило назву
20:15 15.05.2020
Російський «Меморіал» визнав політв’язнями фігурантів «справи українських диверсантів» Дудку й Бессарабова
20:01 15.05.2020
Збиття літака МАУ: в Україні сподіваються, що Іран невідкладно розшифрує "чорні скриньки"
19:30 15.05.2020
Туристичному сезону бути: експерт розповів, які країни готові влітку приймати туристів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд