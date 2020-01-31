Флагманом перевалки грузов в январе-апреле 2020 года стал морской порт Пивденный, на втором месте - морской порт Николаев, а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса.

За 4 месяца 2020 года портовые операторы в морских портах Украины перевалили 55 млн тонн грузов, что на 6,1 млн тонн или на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Перевалка экспортных грузов выросла до 42,5 млн тонн (+ 11,0%), импортных до 8 млн тонн (+ 18,6%), транзитных до 3,8 млн тонн (+ 15,6%), каботажных до 0,6 млн тонн (+ 31,0%).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию АМПУ.

Традиционно лидерами по объемам перевалки являются зерновые грузы и руда. В указанный период первое место занимают зерновые грузы в объеме 18,7 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, увеличение объемов перевалки зерновых составляет 5%. На втором месте - руда, перевалка которой уже составила 13,8 млн тонн, что на 30,5% превышает аналогичный показатель прошлого года. Перевалка угля выросла в два раза и составляет 2,5 млн тонн, а нефти - в пять раз, объемом обработки до 0,8 млн тонн. Перевалка контейнеров достигла отметки в 357,7 тыс. TEU и превысила прошлогодний показатель на 17,2%.

Прирост показателей экспорта обеспечен перевалкой зерновых грузов до 18,2 млн тонн (+ 5,3%), железной руды до 10,9 млн тонн (+ 45,4%), масла до 2,2 млн тонн (+ 8,8%). В структуре импорта, прирост показателей осуществлен увеличением обработки угля до 2,3 млн тонн (+ 106,9%), нефти до 0,5 млн тонн (+ 213,6%), нефтепродуктов до 0,4 млн тонн (+233,3%). Транзитные перевозки увеличились вследствие прироста перевалки руды до 1,1 млн тонн (+34,0%) и нефти до 0,4 млн тонн, а во внутреннем сообщении перевалка достигла 0,6 млн тонн (+ 31%) за счет перевозок черных металлов до 0,1 млн тонн (+ 170,4%).

По объемам перевалки лидерами являются четыре морских порта, которые в целом обработали 47,7 млн тонн грузов, что составляет 87% от общих показателей обработки в морских портах Украины. Флагманом перевалки грузов в январе - апреле 2020 года стал морской порт Пивденный с объемом 20,6 млн тонн обработанного груза (+ 33,3%). На втором месте - морской порт Николаев с перевалкой в 10,3 млн тонн (- 4,0%), а на третьем и четвертом местах морские порты Черноморск и Одесса с объемами 8,5 млн тонн (+ 1%) и 8,3 млн тонн (+ 3,5%) соответственно. Увеличивает перевалку грузов и морской порт Мариуполь - до 2,2 млн тонн, что больше на 0,5 млн тонн или 33% к аналогичному периоду прошлого года и морской порт Ольвия до 1,5 млн тонн с приростом 0,7 млн тонн или 89,2%.

Напомним, ранее ЦТС сообщал, что морпорты Украины перевалили 41 млн тонн грузов за январь-март 2020 года. Также напомним, что крупнейший госстивидор Украины ГП "Морской торговый порт Южный" в первом квартале обработал 4,597 млн тонн грузов, что является историческим максимумом квартальной перевалки предприятия.