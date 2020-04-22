Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн закликав засудити плани Ізраїлю щодо анексії палестинських територій.

Заклик пролунав перед відеоконференцією з колегами з інших країн ЄС. "Коли анексуєш територію, яка тобі не належить, це грубе порушення норм міжнародного права", - заявив урядовець в інтерв'ю агентству dpa, як було оприлюднене в п'ятницю, 15 травня, передає Deutsche Welle.

За словами Ассельборна, ЄС уже стикався з такою ситуацією, коли 2014 року Росія анексувала український півострів Крим, і він свідомо проводить цю паралель. "Ми повинні превентивно позначити свою позицію та чинити тиск", - підкреслив він.

Водночас Ассельборн не став говорити про загрозу санкцій. Як нагадує агентство dpa, після анексії Криму ЄС запровадив проти Росії жорсткі санкції, тож Ізраїль мав би побоюватися штрафних заходів, якщо ЄС визнає можливу анексію палестинських територій порушенням норм міжнародного права.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 травня проведуть відеоконференцію для обговорення останніх подій на Близькому Сході. Однією з тем перемовин стане намір прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху анексувати частину палестинських територій, зокрема, єврейські поселення на західному березі річки Йордан.