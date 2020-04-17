Грузія скасовує режим НС 22 травня
|17:45 15.05.2020
|Грузия
Уряд Грузії не буде продовжувати режим надзвичайного стану в країні, введений через пандемії коронавіруса. Таким чином, режим НС завершиться 22 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява прем'єр-міністра Грузії Георгія Гахарія.
"Уряд Грузії після глибокого аналізу епідеміологічної ситуації в Грузії ухвалив рішення не звертатися до президента і парламенту з метою продовження надзвичайного стану", - сказав прем'єр.
При цьому в Грузії планують зберегти обмеження, незважаючи на скасування ПП.
"Ми звернемося до парламенту, щоб на законодавчому рівні зберегти обмеження, які дадуть можливість управляти ризиками", - зазначив Гахарія.
Нагадаємо, з кінця квітня у Грузії почали поетапний вихід з карантину, який був введений для боротьби з поширенням коронавіруса. Обмеження знімаються в масштабі всієї країни.
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