Як військові моряки виявляли «повітряні цілі» противника у Чорному морі та вчилися протидіяти їм
|17:01 15.05.2020
|Украина
На базі Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗС України пройшли тактико-спеціальні заняття з ведення радіолокаційної розвідки та здійснення радіолокаційного подавлення бортових станцій противника. Тренування проходили на узбережжі Чорного моря.
Про це повідомляє АрміяInform.
Із пункту постійної дислокації було проведено марш підрозділу радіоелектронної боротьби в район виконання завдань. У визначеному секторі військовослужбовці швидко зайняли рубежі, розгорнули радіолокаційну техніку й провели орієнтування на місцевості. Мета тренувань – підвищення бойового злагодження екіпажів у процесі виявлення в режимі реального часу будь-яких повітряних цілей (літальних апаратів, БПЛА) противника у повітряному просторі над акваторією Чорного моря, а на завершальному етапі ‒ відпрацювання елементів здійснення радіолокаційного подавлення бортових станцій повітряних об’єктів противника. Крім того, тренування покликані були продемонструвати реальний рівень готовності бойової техніки та особового складу до виконання завдань.
‒ Під час тренувань акцентуємо увагу на визначенні положення повітряних об’єктів відносно самої станції, геометричних розмірів та параметрів руху: висоти, напрямку, швидкості й визначення «свій-чужий». При виявленні підозрілих об’єктів, військовослужбовці відпрацювали завдання з постановки перешкод і протидії бортовим радарам авіації умовного противника, ‒ розповідає командир загону радіоелектронної боротьби Олександр.
Крім того, у польових умовах проведено практичні заняття з тактичної медицини. Військові вчилися надавати невідкладну домедичну допомогу.
Ще на цю тему:
Поблизу Очакова оновлюють пост технічного спостереження
В українській армії — 43 хворих на COVID-19
Українській армії передали модернізовані танки
В українській армії - нові випадки COVID-19, всього 29 хворих
В українській армії на Covid-19 хворіють майже 40 військових
У ЗСУ за добу один новий хворий на Covid-19, двоє раніше захворілих одужали - командування Медсил
У ЗСУ за добу 6 нових хворих на COVID-19 - командування Медсил
В українській армії - вже 46 випадків COVID-19
В українській армії кількість інфікованих коронавірусом зросла до 39
В українській армії - вже 29 випадків коронавірусу