На базі Центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗС України пройшли тактико-спеціальні заняття з ведення радіолокаційної розвідки та здійснення радіолокаційного подавлення бортових станцій противника. Тренування проходили на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє АрміяInform.

Із пункту постійної дислокації було проведено марш підрозділу радіоелектронної боротьби в район виконання завдань. У визначеному секторі військовослужбовці швидко зайняли рубежі, розгорнули радіолокаційну техніку й провели орієнтування на місцевості. Мета тренувань – підвищення бойового злагодження екіпажів у процесі виявлення в режимі реального часу будь-яких повітряних цілей (літальних апаратів, БПЛА) противника у повітряному просторі над акваторією Чорного моря, а на завершальному етапі ‒ відпрацювання елементів здійснення радіолокаційного подавлення бортових станцій повітряних об’єктів противника. Крім того, тренування покликані були продемонструвати реальний рівень готовності бойової техніки та особового складу до виконання завдань.

‒ Під час тренувань акцентуємо увагу на визначенні положення повітряних об’єктів відносно самої станції, геометричних розмірів та параметрів руху: висоти, напрямку, швидкості й визначення «свій-чужий». При виявленні підозрілих об’єктів, військовослужбовці відпрацювали завдання з постановки перешкод і протидії бортовим радарам авіації умовного противника, ‒ розповідає командир загону радіоелектронної боротьби Олександр.

Крім того, у польових умовах проведено практичні заняття з тактичної медицини. Військові вчилися надавати невідкладну домедичну допомогу.