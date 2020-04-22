Фігурантів другої бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в Південний окружний військовий суд РФ, порушивши всі правила дотримання карантину. Політв'язням видали по одноразовій масці і 2 пари рукавичок на вісьмох людей.

Про це Кримськотатарському Ресурсному Центру повідомила дружина фігуранта "справи" Тимура Ібрагімова.

"На засідання, яке відбулося сьогодні, наших хлопців доставили в суд, порушивши всі правила дотримання карантину. Умови СІЗО такі, що при виїзді з нього, всіх підсудних збирають в один блок. Температуру звичайно ж ніхто не вимірює. Їм видали по одній одноразової масці (заміни не дали). Були відсутні антисептики і рукавички (видали тільки 2 пари рукавичок на 8 осіб). і не дотримувалася дистанція між ними, про яку попереджають всі оголошення, так як вони все перебували в "акваріумі", - розповіла дружина.

Діляра зазначила, що два місяці тому всі фігуранти цієї справи перехворіли ГРВІ. Стан здоров'я Тимура Ібрагімова задовільний.

"У Тимура відсутня одне око (вбудований імплант), а стан другого в умовах СІЗО погіршується. Медобстеження ока, призначений моєму чоловікові пройшло формально. Його вивезли в лікарню до окуліста, який протягом хвилини посвітив ліхтариком йому в око і зробив висновок, що ніяких проблем немає", - додала вона.

Нагадаємо, що 21 травня 2018 року в окупованому Криму російські силовики провели обшуки в будинках активістів громадського об'єднання "Кримська солідарність", в результаті яких було затримано Сервера Мустафаєва та Едема Смаїлова. Їх звинувачують в участі, забороненої на території Російської Федерації організації "Хізб ут-Тахрір".

14 грудня 2018 року Сервера Мустафаєва відправили до психіатричної лікарні "для проведення експертизи". Сам Мустафаєв назвав своє приміщення в психіатричну лікарню "каральної психіатрією".

У лютому 2019 року Мустафаєва звинуватили в розповсюдженні, вивченні і пропаганді екстремістської ідеології.

12 вересня 2019 року вісьмох фігурантів другого Бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір" - Марлена Асанова, Сервера Зекірьяєва, Мемета Белялова, Сейрана Салієва, Ернеса Аметова, Тимура Ібрагімова, Едема Смаілова і Сервера Мустафаєва - етапували з Криму в Ростов-на-Дону.