Министерство обороны РФ очевидно выиграло тендер на оказание «гуманитарной помощи» странам по всему миру, страдающим от пандемии коронавируса.

При этом, «гуманитарные акции» ведомства Шойгу проходят в то время, когда в регионах России отсутствует даже самое элементарное для борьбы с эпидемией, передает Флот2017.

На этот раз «гуманитарная акция» будет проведена для Сирии, и помощь будет оказана детям, пострадавших от боевых действий, которые Россия и провоцирует в этой стране, в т.ч. – осуществляя сознательные бомбардировки школ и больниц.

Помимо средств индивидуальной защиты российское военное ведомство планирует раздать продовольственные пайки и одежду, имущество для подготовки к предстоящему учебному году.

Однако МО РФ как государственная структура не имеет права организовывать и проводить гуманитарные акции и благотворительные мероприятия.

Поэтому, чтобы провернуть такую операцию, оборонное ведомство России собирается привлечь стороннюю организацию в качестве ряженого тамады.

И в качестве таковой выбрана «администрация» оккупированного Крыма, которая сама существует на дотации из федерального центра и переживает не лучшие времена, которые в ближайшее время станут только хуже.

Примечательно, что, по просьбе представителей МО РФ, во избежание международного резонанса и осуждения данное мероприятие не будет освещаться российскими федеральными СМИ. По крайней мере – пока.

Нежелание МО РФ светиться с новой «гуманитарной акцией» в медиа также связано с негативной реакцией в российском обществе на «гуманитарные вояжи» военного ведомства в Италии, Венесуэле и Сербии.

При этом, как известно, во всех указанных странах данные акции преследовали не гуманитарные, а совсем другие цели.

Оккупационным властям Крыма предоставляется возможность попиариться на «гуманитарной помощи братскому сирийскому народу», но без указания настоящего организатора акции — МО РФ.

Этот выбор не случаен. Это ещё одна заготовка для размывания факта оккупации. Ранее «гуманитарную помощь» из Крыма хотели доставить в Италию, разыграв вокруг этого целый спектакль. Выглядела эта манипуляция откровенно жалко и вызвала у итальянцев только раздражение.