В России число новых случаев Covid-19 снова больше 10 000

15:44 15.05.2020   Россия

В России за последние сутки подтверждено 10 598 новых случаев заражения коронавирусом нового типа в 85 регионах.

Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19, передает Новый День.

Суточный прирост заболевших составил 4,2% против 4,1% днем ранее. При этом в 4 504 случаях (42,5%) у новых заболевших не было никаких симптомов. Общее число заболевших в стране выросло до 262 843.

Напомним, к 14 мая в России выявили 9 974 новых случая Covid-19 – впервые со 2 мая число подтвержденных за сутки случаев заражения оказалось меньше 10 000.

Большинство новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве и Московской области – 4 748 (всего 135 464 заболевших) и 945 (всего 25 525) соответственно. В Санкт-Петербурге подтверждено 541 новых случаев (всего 9 486). Сто и более новых случаев Covid-19 также зарегистрировано в Нижегородской области (307), Ямало-Ненецком автономном округе (115), Саратовской (113), Тульской (105), Свердловской (104), Ивановской (101) и Челябинской (100) областях.

За весь период в России от коронавируса скончались 2 418 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции и вызванной ею осложнений в стране умерли 113 пациентов (больше половины жертв – 68 – в Москве), за все время пандемии – 2 418. Выздоровело 4 696 человек, за весь период – 58 226.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено более 6,4 млн тестов на новый коронавирус, в том числе 225,8 тыс. – за последние сутки. Под меднаблюдением из-за подозрения за заражение остаются 256 847 человек.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса (США), всего в мире коронавирус выявлен у более 4,443 млн человек, свыше 302,4 тыс. скончались, вылечились – более 1,5 млн человек.
 



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