Турбизнес оккупированного Крыма просит федеральные власти вернуть налоги за 2019 год

16:01 15.05.2020   Крым

Представили туристического бизнеса оккупированного Крыма считают необходимым предпринять "беспрецедентные" меры поддержки отрасли.

Эксперты предлагают ввести налоговые каникулы, снизить ставку НДС и вернуть предприятиям налоги за прошлый год, - передает Керчь.ФМ.

"Мы видим, что налоговые отсрочки не привели ни к какому результату. Полная отмена налогов могла бы сработать. Снижение ставки НДС для гостинично-ресторанной сферы до 5-10% тоже было бы действенной мерой, а также лизинговые каникулы для транспортных компаний. Даже отсрочка по лизингу не рассматривалась", - высказал мнение вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Эксперт считает, что прямое финансирование бизнеса из резервного фонда также малоэффективно из-за возможной инфляции. В свою очередь председатель "Ассоциации малых отелей" оккупированного Крыма Наталия Стамбульникова предложила такую меру поддержки для турбизнеса, чья деятельность полностью остановлена на территории оккупированного Крыма, как возвращение налогов за 2019 год.

"Можно спасти малый бизнес, если "белым" предпринимателям вернуть им прошлогодний налог", - сказала она.

Кроме того, необходимо обратить внимание на объекты общепита, многие из которых не могут получить государственную поддержку, так как имеют лицензию на продажу алкоголя. Такое мнение высказала крымский ресторатор Татьяна Большакова.

"Согласно бюджетному кодексу, никакие государственные субсидии не могут уходить на объекты, которые торгуют алкоголем, в том числе рестораны", - заметила она.

В целом оккупированный Крым в майские праздники потерял около 5-10 млрд рублей из-за запрета посещения региона отдыхающими в период самоизоляции, подсчитал вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.



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