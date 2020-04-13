Минус 156 млрд рублей: «Роснефть» начала работать в убыток
|13:32 15.05.2020
|Россия
Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» за первый квартал 2020 года получила чистый убыток в 156 млрд рублей, против прибыли в 131 млрд рублей годом ранее.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные опубликованы в финансовой отчетности, подготовленной компанией по международным стандартам.
В «Роснефти» заявили, что в большей степени это связано с эффектом отрицательных курсовых разниц из-за ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной квартальной прибыли – на 64,8%.
В то же время, как отмечается в отчете, переработка нефти в I квартале составила 28,7 млн тонн, что на 6,9% больше, чем годом ранее, и на 1,4% больше, чем в октябре-декабре 2019 года.
Согласно данным отчета, капитальные вложения компании за три месяца составили 185 млрд рублей, что на 15,9% меньше, чем в IV квартале 2019 года. Годовое снижение капзатрат составило 13,6%. В «Роснефти» такую ситуацию объяснили негативной макроэкономической конъюнктурой, продолжением оптимизации программы эксплуатационного бурения с целью повышения его эффективности, а также ограничениями в перемещении зарубежных и российских подрядчиков.
Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования.
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