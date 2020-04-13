Минус 156 млрд рублей: «Роснефть» начала работать в убыток

13:32 15.05.2020   Россия

Крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» за первый квартал 2020 года получила чистый убыток в 156 млрд рублей, против прибыли в 131 млрд рублей годом ранее.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные опубликованы в финансовой отчетности, подготовленной компанией по международным стандартам.

В «Роснефти» заявили, что в большей степени это связано с эффектом отрицательных курсовых разниц из-за ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной квартальной прибыли – на 64,8%.

В то же время, как отмечается в отчете, переработка нефти в I квартале составила 28,7 млн тонн, что на 6,9% больше, чем годом ранее, и на 1,4% больше, чем в октябре-декабре 2019 года.

Согласно данным отчета, капитальные вложения компании за три месяца составили 185 млрд рублей, что на 15,9% меньше, чем в IV квартале 2019 года. Годовое снижение капзатрат составило 13,6%. В «Роснефти» такую ситуацию объяснили негативной макроэкономической конъюнктурой, продолжением оптимизации программы эксплуатационного бурения с целью повышения его эффективности, а также ограничениями в перемещении зарубежных и российских подрядчиков.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента РФ Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования.
 



Ще на цю тему:

11:40 30.04.2020
Саудовская Аравия обрушила поставки российской нефти в Европу
14:20 24.04.2020
Драма на МосБирже: Из-за отрицательных цен на нефть трейдеры проиграли все и остались должны сотни миллионов рублей
10:40 24.04.2020
Морской экспорт российской нефти в Европу упадет в полтора раза
11:20 22.04.2020
Польша отказалась от российской нефти
11:45 17.04.2020
Россия тонет в нефти: Лишние баррели негде хранить
10:40 13.04.2020
У РФ надумали заборонити імпорт дешевого бензину
08:50 13.04.2020
Росію відкинули на 17 років назад. Що означає нова нафтова угода ОПЕК+
10:00 10.04.2020
Угода ОПЕК+ не виправдала сподівань, ціна нафти різко впала
19:30 09.04.2020
Говорити про завершення "нафтової війни" рано - експерти про зустріч ОПЕК+
10:20 08.04.2020
Саудівська Аравія висунула нафтовий ультиматум Росії
19:41 03.04.2020
Через низькі ціни на нафту бюджет РФ недоотримав $290 млн за місяць — російський Мінфін
12:20 02.04.2020
Експортна ціна російської нафти стала негативною
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
15:30 15.05.2020
Грецька Aegean збирається відновити польоти з кінця травня
20:00 14.05.2020
Греція відкриє пляжні клуби, але з обмеженнями
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
18:21 13.05.2020
Відкликаного з України грузинського посла відправили на двотижневий карантин
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 15.05.2020
Молдова на першому місці в регіоні за поширеністю COVID-19
20:15 13.05.2020
Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 15.05.2020
Для ЄС немає жодних підстав послаблювати санкції проти РФ - Гармс
15:44 15.05.2020
В России число новых случаев Covid-19 снова больше 10 000
14:45 15.05.2020
США як і раніше мають намір заблокувати будівництво газопроводу Путіна - Atlantic Council
13:32 15.05.2020
Минус 156 млрд рублей: «Роснефть» начала работать в убыток
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 14.05.2020
В Турции состоялся спуск на воду многоцелевого судна для российского заказчика / Фото
09:20 14.05.2020
Туреччина "влила" в економіку вже $34 мільярда
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 15.05.2020
Судно зі справи про видобуток піску для окупованого Криму отримало нового власника і змінило назву
20:15 15.05.2020
Російський «Меморіал» визнав політв’язнями фігурантів «справи українських диверсантів» Дудку й Бессарабова
20:01 15.05.2020
Збиття літака МАУ: в Україні сподіваються, що Іран невідкладно розшифрує "чорні скриньки"
19:30 15.05.2020
Туристичному сезону бути: експерт розповів, які країни готові влітку приймати туристів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд