Авіакомпанія Aegean Airlines збирається частково відновити міжнародні рейси з кінця травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Найбільша грецька авіакомпанія Aegean Airlines збирається відновлювати міжнародні рейси з Афін до найбільших європейських міст наприкінці травня.

Зокрема, планується відновити рейси з Афін до Мюнхена, Цюриха, Франкфурта та Женеви. Також збільшать кількість рейсів до Брюсселю. Це єдиний напрямок, за яким перевезення не припинялося і під час жорсткого карантину.

Крім того, компанія збільшить кількість рейсів у межах країни починаючи з 18 травня – між найбільшими містами на материковій частині та островами.

"Aegean прагне поступово та з надзвичайною обережністю відновлювати сполучення, при цьому повністю поважаючи величезні зусилля країни з протидії епідемії", - зазначають у пресслужбі авіакомпанії.

Для цього запроваджують масковий режим для пасажирів та посилену дезінфекцію салонів літаків.

Міжнародні рейси авіакомпанії були призупинені з 26 березня у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.

План, складений Міністерством туризму та Національною організацією охорони здоров'я, передбачає строгі правила для ресторанів, пляжів, готелів та інших місць розміщення туристів, а також поромів та інших видів транспорту.

З початку епідемії, у Греції зареєстрували 2770 випадків коронавірусу, 156 людей померли. Останні кілька днів у країні фіксують в межах 20 нових випадків зараження.

12 травня в країні почалося чергове послаблення карантину: відкрилися більшість магазинів, частково відновили навчання у школах.