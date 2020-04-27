Поблизу Очакова оновлюють пост технічного спостереження

15:15 15.05.2020   Украина

Поблизу Очакова, у населеному пункті Рибаківка оновлюють пост технічного спостереження Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Херсонський прикордонний загін оголосив тендер у системі публічних закупівель Prozorro, на виготовлення та встановлення 50-метрової вежі для розміщення технічних засобів спостереження.

Минулого року аналогічні вежі були встановлено для постів технічного спостереження Державної прикордонної служби України у Скадовську та Хорлах.

Серед обладнання, що монтується на вежі:

радіолокаційні станції
комплекс оптико-електронного спостереження
автоматична інформаційна (ідентифікаційна) система АІС
антени для зв’язку

Також усі металеві конструкції вежі з’єднуються створеним контуром грозозахисту, який підключається до ґрунтового заземлення. Блискавковідвід на платформі вежі повинен забезпечити безпечну експлуатацію встановленого на вежі обладнання.

В роботи по оновлення посту технічного спостереження поблизу Очакова включено демонтаж існуючої щоглу висотою 30 м (зі збереженням цілісності елементів щогли для можливості подальшого монтажу) та здійснити перенесення встановленого на ній обладнання зв’язку на нову вежу висотою 50 м (із використанням кронштейнів вежі висотою 50 м).

Щодо встановлення оптико-електронного комплексу та радіолокаційної станції інформації у тендерній документації немає. Зараз на пункті технічного спостереження розміщена РЛС «Наяда-5М», яка відповідно то тендеру у системі публічних закупівель Prozorro проходила ремонт та технічне обслуговування у 2018-у році.



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