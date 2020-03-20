Американський санкції не дозволять добудувати російський проект газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Таку думку висловили аналітики з Atlantic Counsil, передає УНН.

Так, відзначають аналітики, президент Російської Федерації Володимир Путін не відмовився від своєї великої стратегії домінування на європейських газових ринках. Для цього необхідно завершити будівництво російського підводного трубопроводу "Північний потік-2". Протистояння було жорстоким протягом багатьох років, але в грудні 2019 року нові санкції США несподівано зупинили багатомільярдний проект, і тільки 160 кілометрів підводного трубопроводу залишилися незавершеними.

Але навіть після того, як американці ввели санкції в кінці минулого року, Путін продовжував "грати з розмахом", вважають автори статті.

Зокрема, у березні 2020 року "Газпром" прийняв рішення про розгортання нового, більш ризикованого типу трубоукладального судна. Він подав заявку на спеціальний дозвіл від Данії, яка є юрисдикцією, де маршрут залишається незакінченим. Проте, це прохання було вороже сприйняте екологами, а також європейськими та американськими противниками проекту.

На початку травня друге судно, що належить Газпрому, "Академік Черський", прибуло у Балтійське море з Азії з наміром завершити підводну лінію.

"Прибуття "Академіка Черського" передбачає, що проект трубопроводу залишається пріоритетним для Москви, незважаючи на санкції США щодо Росії", - повідомило тоді агенстсво Reuters.

Але в інтерв'ю 11 травня сенатор США Тед Круз прямо заявив, що американські санкції щодо трубопроводу будуть застосовуватися до будь-якого судна або до будь-якого власника, який спробує завершити роботу інфраструктури. Намір полягав у тому, щоб постійно перешкоджати її завершенню.

"Санкції щодо "Північного потоку-2" були схвалені всім урядом Сполучених Штатів, і тут абсолютно немає місця для маневру. Якщо "Газпром" використовує "Академіка Черського" для завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2", то президент США повинен буде і введе санкції проти "Газпрому". Їх представники втратять здатність приїжджати в США, і всі їхні активи будуть заблоковані, і це тільки для початку", - заявив Круз.

Однак, як вважають аналітики, для Москви зараз єдиний шлях, що залишився - діяти всупереч санкціям, які негативно позначаться на багатьох у вищих ешелонах російського істеблішменту.

Крім того, канцелярія сенатора додала до свого інтерв'ю заяву від грудня минулого року, в якій були викладені стримуючі фактори для будь-якої компанії, яка намагається добудувати енергетичний проект Путіна.

"Наслідки того, що ваша компанія продовжить виконувати роботу навіть протягом одного дня після того, як президент підпише законодавство про санкції, піддасть вашу компанію серйозним і потенційно фатальним юридичним та економічним санкціям", - йдеться у заяві.

Санкції передбачають, що Держдепартамент США у консультації з міністерством фінансів США повинен кожні шість місяців звітувати перед Конгресом США про суди, які займаються прокладкою трубопроводу "Північний потік-2", а також надавати список іноземних компаній або приватних осіб, які продали, орендували або надали ці суду або сприяли операціям з надання цих судів.

Наприклад, якщо "Газпром" направить "Академіка Черського" для завершення "Північного потоку-2" всупереч санкціям, основним акціонерам та посадовим особам "Газпрому" буде відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів. Ті ж санкції будуть застосовуватися до посадових осіб, які відповідають за Федеральне агентство з управління державним майном Росії, яке контролює державні частки у "Газпромі" і інших державних підприємствах. Аналогічним чином, ті, хто керує російськими державними структурами "Роснєфтєгаз" і "Росгазифікації", які є "основними акціонерами" "Газпрому" з контрольним пакетом акцій, опиняться під загрозою санкцій Вашингтона, йдеться у статті.

Крім того, "Газпром" втратить доступ до будь-якої власності у Сполучених Штатах і буде заблокований від будь-якої своєї власності, контрольованої американською компанією або приватною особою в будь-якій точці світу.

Крім цього, відзначають автори статті, "Північний потік-2" стикається з ще більш поганими новинами, що стосуються прохання про звільнення від правил Європейського Союзу щодо трубопроводів, що з'єднують блок з державами, які не є членами. До них відносяться такі вимоги, як прозорість і поділ прав власності між власниками та постачальниками, які "Газпром" не погодився дотримуватися. Очікується, що німецький регулятор відхилить такий запит.