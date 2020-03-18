Польща і Швеція виступають проти того, що саміт "Східного партнерства" відбувся без участі лідерів країн Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку.

"Польща і Швеція сьогодні піднімуть питання майбутнього саміту "Східного партнерства" у форматі відеоконференції на Раді закордонних справ ЄС. Вони проти пропозиції, щоб у саміті брали участь лише керівники інституцій ЄС, а не лідери країн-членів ЄС", - написав Джозвяк.

Він також додав, що Польща пропонує прийняти декларацію за підсумками саміту.

Раніше повідомлялося, що ЄС планує перенести традиційний саміт Східного партнерства, натомість замість запланованого на 18 червня заходу готується проведення відеоконференції і Євросоюз на ній не представлятимуть лідери держав-членів, як це відбувається традиційно на самітах СхП.

Зауважимо, членами Східного партнерства є не тільки Євросоюз та 6 держав - східних партнерів - Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Вірменія і Азербайджан, але й 27 країн ЄС.

Раніше високопоставлений дипломат ЄС повідомив, що саміт Східного партнерства, запланований на червень, переноситься на другу половину року через пандемію коронавірусу.

У ЄС офіційно спростували інформацію про перенесення саміту Східного партнерства.