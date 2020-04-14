Німеччина не робитиме винятків із газової директиви ЄС для Nord Stream 2

14:15 15.05.2020   Украина

Незалежний регулятор Bundesnetzagentur ухвалив остаточне рішення про відмову надати проєкту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС.

Про це повідомив у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник, передає Укрінформ.

«Маємо велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream-2 вирішуватиме Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність», - написав дипломат.

Як повідомлялося, проєкт будівництва газопроводу «Північний потік-2» для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва газогону «Північний потік-2». Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.

Раніше передбачалося, що «Північний потік-2» буде запущений до кінця 2019 року.

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».

Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для газогону «Північний потік-2», припинила роботи.

11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.

На початку лютого німецьке видання Handelsblatt з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомило, що в разі спроби добудувати «Північний потік-2» Конгрес США готовий ухвалити наступний пакет санкцій, спрямований як проти європейських інвесторів цього російського проєкту, так і проти потенційних покупців газу.



Ще на цю тему:

13:20 14.05.2020
Российский «Газпром» получил 306 миллиардов рублей убытка за квартал
11:30 14.05.2020
Польша готовит новый удар по поставкам российского газа в Европу
16:15 04.05.2020
Германия, похоже, «похоронила» российский Северный поток-2
13:35 28.04.2020
Північний потік-2: Куди насправді йшов російський трубоукладач
17:15 22.04.2020
Россия стремительно теряет второй ключевой источник доходов в иностранной валюте - экспорт газа
11:00 14.04.2020
Подрядчик «Северного потока - 2» начал работы для конкурента газопровода
12:45 09.04.2020
﻿"Газпром" не добудує "Північного потоку – 2" раніше ніж 2021 року – оператор ГТС України
14:00 06.04.2020
Российский трубоукладчик для "Северного потока - 2" взял курс на Испанию
10:00 31.03.2020
"Газпром" проиграл $1,5 млрд Польше в Стокгольмском арбитраже
11:20 25.03.2020
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» выбрал маршрут на десять тысяч километров длиннее
20:20 11.03.2020
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали почти на половину
20:10 03.03.2020
Российский трубоукладчик «Северного потока – 2» снова сменил курс
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
15:30 15.05.2020
Грецька Aegean збирається відновити польоти з кінця травня
20:00 14.05.2020
Греція відкриє пляжні клуби, але з обмеженнями
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
18:21 13.05.2020
Відкликаного з України грузинського посла відправили на двотижневий карантин
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 15.05.2020
Молдова на першому місці в регіоні за поширеністю COVID-19
20:15 13.05.2020
Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 15.05.2020
Для ЄС немає жодних підстав послаблювати санкції проти РФ - Гармс
15:44 15.05.2020
В России число новых случаев Covid-19 снова больше 10 000
14:45 15.05.2020
США як і раніше мають намір заблокувати будівництво газопроводу Путіна - Atlantic Council
13:32 15.05.2020
Минус 156 млрд рублей: «Роснефть» начала работать в убыток
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 14.05.2020
В Турции состоялся спуск на воду многоцелевого судна для российского заказчика / Фото
09:20 14.05.2020
Туреччина "влила" в економіку вже $34 мільярда
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 15.05.2020
Судно зі справи про видобуток піску для окупованого Криму отримало нового власника і змінило назву
20:15 15.05.2020
Російський «Меморіал» визнав політв’язнями фігурантів «справи українських диверсантів» Дудку й Бессарабова
20:01 15.05.2020
Збиття літака МАУ: в Україні сподіваються, що Іран невідкладно розшифрує "чорні скриньки"
19:30 15.05.2020
Туристичному сезону бути: експерт розповів, які країни готові влітку приймати туристів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд