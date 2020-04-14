Німеччина не робитиме винятків із газової директиви ЄС для Nord Stream 2
|14:15 15.05.2020
|Украина
Незалежний регулятор Bundesnetzagentur ухвалив остаточне рішення про відмову надати проєкту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС.
Про це повідомив у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник, передає Укрінформ.
«Маємо велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проєкту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream-2 вирішуватиме Феміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність», - написав дипломат.
Як повідомлялося, проєкт будівництва газопроводу «Північний потік-2» для постачання газу до Європи в обхід України здійснював російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.
Україна виступає проти будівництва газогону «Північний потік-2». Крім того, противниками російського газопроводу є США, Польща і країни Балтії.
Раніше передбачалося, що «Північний потік-2» буде запущений до кінця 2019 року.
20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік».
Після цього швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб для газогону «Північний потік-2», припинила роботи.
11 січня після переговорів у Москві з канцлером ФРН Ангелою Меркель президент РФ Володимир Путін висловив сподівання, що газогін буде добудовано до кінця поточного року або в першому кварталі 2021 року.
На початку лютого німецьке видання Handelsblatt з посиланням на поінформовані дипломатичні джерела у Вашингтоні повідомило, що в разі спроби добудувати «Північний потік-2» Конгрес США готовий ухвалити наступний пакет санкцій, спрямований як проти європейських інвесторів цього російського проєкту, так і проти потенційних покупців газу.
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