Тепловізори, рації та медобладнання – США надали Україні допомогу на $25 мільйонів
|14:01 15.05.2020
|Украина
Сполучені Штати Америки надали цього тижня Україні допомогу у сфері оборони та безпеки для використання у зоні ООС загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів.
Про це повідомило у Facebook Посольство США в Україні, передає Укрінформ.
«Попри #COVID19, ми продовжуємо надавати Україні допомогу в галузі безпеки. Цього тижня Відділ оборонного співробітництва отримав пристрої нічного бачення, тепловізори, рації та медичне обладнання загальною вартістю понад 25 мільйонів доларів для використання у зоні ООС», - йдеться у повідомленні.
У диппредставництві вкотре наголосили, що США рішуче стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії.
Як повідомлялося раніше, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) збільшило гуманітарну допомогу Україні із заявлених минулого тижня $1,2 млн до $9,1 млн для боротьби з неконтрольованим поширенням коронавірусу.
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