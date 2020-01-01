На Одещині завершено розслідування щодо завдання збитків у розмірі понад 21 млн гривень ДП "Адміністрація морських портів" посадовцями Одеської філії.

Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу НАБУ.

"Розслідування факту завдання понад 21,36 млн грн збитків державному підприємству "Адміністрація морських портів України" завершено. 14 травня 2020 року НАБУ і САП відкрили матеріали слідства для ознайомлення чотирьом підозрюваним та їхнім захисникам", - сказано у повідомленні.

Слідство встановило, що у 2015 році підозрювані у змові організували закупівлю коштом державного бюджету послуг із будівництва причалу в Одеському морському торговельному порті у такий спосіб, що перемогу в ній здобула приватна компанія.

Зазначається, що ця компанія насправді не мала відповідного досвіду, а її пропозиція не відповідала умовам закупівлі. Під час виконання договору, в день фактичного початку виконання робіт, між директором компанії-переможця та директором компанії, яка здавала в оренду днопоглиблювальний караван, було підписано додаткові угоди, в яких суттєво збільшено вартість фрахту днопоглиблювального каравану. При цьому, обидві компанії, як з’ясувало слідство, контролювала одна особа.

В результаті, такі дії призвели до суттєвого збільшення вартості виконаних робіт, замовником яких була Одеська філія "АМПУ". Однак посадовці "АМПУ", зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних робіт і здійснили відповідний перерахунок коштів приватним компаніям. Внаслідок таких дій, як встановило слідство, держава в особі ДП "АМПУ" незаконно переплатила понад 21,36 млн грн.

Так, серед підозрюваних:

▪️ колишній начальник Одеської філії ДП "АМПУ" — ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України;

▪️ заступник керівника Одеської філії ДП "АМПУ" — ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України;

▪️ директор приватної компанії-переможниці закупівлі — ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України;

▪️ ексдиректор приватної компанії-орендодавця днопоглиблювального каравану — ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України.

▪️ п’ятий підозрюваний у кримінальному провадженні — фізична особа, наближена до народного депутата України VII та VIII скликань (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України) — 20 березня 2020 року оголошена у міжнародний розшук.

Розслідування зазначених фактів здійснювалося із 3 жовтня 2016 року.

Зазначимо, 31 січня ексначальнику Одеської філії АМПУ Михайлу Соколову призначили заставу.

Також САП повідомила про підозру колишньому начальнику Одеської філії АМПУ, головному інженеру Одеської філії АМПУ, директору приватної компанії, ексдиректору приватної компанії, фізичній особі, наближеній до народного депутата України VII та VIII скликань у зловживаннях службовим становищем, що завдало понад 21 млн грн збитків ДП.

Як повідомлялося, САП наполягала на запобіжному заході у вигляді застави у 5 млн 339 тис. 80 гривень з покладанням процесуальних обов’язків.