В армії виявили два нових випадки коронавірусу, хворіють 46 військових

13:30 15.05.2020   Украина

У Збройних силах України 46 осіб хворіють на COVID-19, за добу зафіксовано два нових випадки.

Про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ, передає  Укрінформ.

"Станом на 07.00 15 травня в ЗСУ хворіють на COVID-19 46 осіб. Всього за час пандемії одужали 65 осіб, є 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 266 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчих три доби, – 36 осіб", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зареєстровано два нових випадки COVID-19 серед військовослужбовців. У закладах охорони здоров’я лікується одна особа (Рівненський військовий госпіталь).

У Харківській області один військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.



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