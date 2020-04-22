З 18 травня в Україні стартує тиждень солідарності з кримськотатарським народом – «Спільний біль. Спільна історія», що включає в себе ряд правозахисних і мадіапроектів, присвячених роковинам геноциду кримськотатарського народу.

Ініціатори цієї кампанії – Український ПЕН, «Кримський дім», Центр громадянських свобод, КримSOS і Крым.Реалии.

Головна мета запланованих заходів – нагадати українцям і світу про одну з найбільших трагедій української історії – геноцид кримськотатарського народу 1944 року.

Тиждень солідарності розпочнеться 18 травня з онлайн-дискусії «Спільний біль. Спільна історія» за участю голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, історика Гульнари Бекірової, колишнього дисидента, публіциста Мирослава Мариновича, українського соціолога Вікторії Середи та інших.

Спікери обговорять, чи все зроблено для того, щоб правда про депортацію кримських татар була відома українському суспільству і світу, які міфи і пропагандистські кліше про депортацію досі не було розвінчано, а також про зв'язок між депортацією 1944 року і «гібридною депортацією» 2014 року. Дискусію можна буде подивитися о 19:00 на Фейсбук-сторінках Українського ПЕН, «Кримського дому» і Крим.Реалії.

Водночас 18 травня організатори ініціюють онлайн-флешмоб в соцмережах на підтримку кримських татар.

В рамках кампанії 21 травня, в річницю арешту координатора громадської ініціативи «Кримська солідарність», правозахисника і громадського журналіста Сервера Мустафаєва, відбудеться пресконференція: «Гібридна депортація кримських татар. Протидія репресіям Кремля і нові міжнародні санкції». Вона розпочнеться о 11:00 і відбуватиметься в онлайн-режимі.

В цей же день на 16:00 запланований міжнародний онлайн-форум «Втілення Кремлем гібридної депортації в Криму: національні чистки та політичні репресії» за участю правозахисників з Києва, Сімферополя, Берліна, Парижа, Москви і Вашингтона.

Заходи, присвячені солідарності з кримськотатарським народом, триватимуть до 24 травня.

За інформацією Центру громадянських свобод, щонайменше 92 українця зараз перебуває в ув'язненні в Росії і анексованому нею Криму з політичних мотивів, серед них – 70 кримських татар, зокрема, 10 громадських журналістів. Організатори тижня солідарності закликають підписати петицію #PrisonersVoice і підтримати боротьбу за звільнення всіх політв'язнів.

День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу

18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Загалом було депортовано близько 200 тисяч осіб.

У цей день проходять жалобні заходи пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошено Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.