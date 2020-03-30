Під час карантину адмінкордон із Кримом перетнули 810 громадян
|12:30 15.05.2020
|Крым
За час карантину адміністративний кордон із тимчасово окупованим Кримом перетнули 810 громадян.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає Інтерфакс-Україна.
"За перші два тижні травня цього року адмінкордон із тимчасово окупованим Кримом перетнули 810 громадян, з яких 209 людей-на тимчасово окуповану територію і 601- на материкову частину України", - йдеться в повідомленні, на офіційній сторінці Державної прикордонної служби в соцмережі Фейсбук у четвер .
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 291-р роботу КПВВ на адмінкордоні з півостровом на час карантину тимчасово припинено з метою запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19.
Зараз КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" і "Чонгар" працюють в обмеженому режимі.
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