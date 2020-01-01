Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar проявляла интерес к хранению нефти в Украине, но действующее законодательство пока не позволяет предоставлять такую услугу.

Об этом сообщил генеральный директор АО «Укртранснафта» и глава нефтяного дивизиона группы «Нафтогаз» Николай Гавриленко, передают Порты Украины.

«Та же Socar, когда обратились к нам, сказала: мы хотим хранить у вас нефть в пределах года с возможностью принятия решения, куда ее девать: либо перерабатывать у вас, либо вывозить трубопроводным транспортом в сторону Беларуси, либо снова на воду с погрузкой на танкеры и реализовывать на свободном рынке. Наше законодательство такой возможности пока не позволяет», — сказал он.

Гавриленко напомнил, что компания обратилась в Министерство финансов с целью получения разрешения на создание лицензионного таможенного склада на базе своих мощностей для предоставления услуги по хранению нефти. По его словам, первоначально нефть может храниться в линейной части участка нефтепровода Кременчуг—Лисичанск, где есть техническая возможность разместить порядка 400 тыс. тонн нефти.

«Мы подали в Министерство финансов соответствующие инициативы, где, в том числе, предлагаем признать недействующий участок нефтепровода емкостью с определенными нюансами. Если это будет принято, мы сможем выйти на рынок с такой емкостью, как эта линейная часть нефтепровода», — уточнил глава «Укртранснафты».

Гавриленко также сообщил, что резервуарный парк принадлежащего компании морского нефтяного терминала (МНТ) «Пивденный» в настоящее время может вместить 200 тыс. кубометров, или 170 тыс. тонн, но этого недостаточно даже для размещения нефти с двух танкеров по 90 тыс. тонн. «Даже если мы один примем и положим на хранение, то второй мы уже не сможем принять для, допустим, осуществления транспортировки в интересах Беларуси или Кременчуга», — пояснил он.

Глава «Укртранснафты» напомнил, что компания имеет планы по расширению резервуарного парка МНТ «Пивденный» с установкой четырех резервуаров емкостью по 120 тыс. кубометров каждый в рамках обязательства Украины перед ЕС по созданию минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. В то же время законопроект по созданию запасов, который даст обоснования для реализации проекта, все еще находится на согласовании в министерствах и ведомствах.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко высказал идею использования украинских мощностей для предоставления нефтедобывающим странам услуг по хранению нефти, которой в настоящее время переизбыток.

В «Укртранснафте» сообщили, что к настоящему времени возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории страны не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах: импорт и транзит.

«Укртранснафта» является портовым оператором морского порта «Пивденный», оперирует МНТ «Пивденный» (причал №3н). Терминал обеспечивает прием, отгрузку и транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам. Комплекс оборудован четырьмя стендерами производства компании FMC (Франция). Максимальная продуктивность погрузки (разгрузки) по одному стендеру составляет 4 тыс. кубометров в час. Резервуарный парк терминала составляют десять нефтяных резервуаров суммарной емкостью 200 тыс. кубометров.

В марте-апреле 2020 года МНТ «Пивденный» принял четыре танкера общим объемом около 350 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light для ее дальнейшей транспортировки на белорусские НПЗ с использованием нефтепровода «Одесса — Броды» и одной из двух ветвей магистрального нефтепровода «Дружба» по маршруту МНТ «Пивденный» — ЛПДС «Броды» — ЛПДС «Мозырь». Договор о предоставлении услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь между АО «Укртранснафта» и BNK (UK) Limited (Великобритания) действует до конца 2020 года.

«Укртранснафта», 100% акций которой находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов «Укртранснафты» диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. километров проходит по территории 19 областей.