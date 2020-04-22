В оккупированном Крыму за истекшие сутки короновирус выявлен у 14 человек.

Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.

«У нас за истекшие сутки 14 заболевших. Наибольшее количество в городе Саки – семь человек заболело», – сообщил Аксёнов.

Житель Алушты 1935 года рождения с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице.

Общее число умерших с COVID-19 в республике достигло пяти человек.