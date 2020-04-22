В оккупированном Крыму за сутки подтверждено 14 новых случаев COVID-19. Житель Алушты скончался в больнице
|10:45 15.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму за истекшие сутки короновирус выявлен у 14 человек.
Об этом во время заседания оперативного штаба сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передает Крым Информ.
«У нас за истекшие сутки 14 заболевших. Наибольшее количество в городе Саки – семь человек заболело», – сообщил Аксёнов.
Житель Алушты 1935 года рождения с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице.
Общее число умерших с COVID-19 в республике достигло пяти человек.
Ще на цю тему:
15:01 15.05.2020
Аксенов переложил ответственность "за срыв курортного сезона" на федеральные власти
Аксенов переложил ответственность "за срыв курортного сезона" на федеральные власти
16:21 13.05.2020
Новый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированном Севастополе
Новый случай COVID-19 зафиксирован в оккупированном Севастополе
15:01 13.05.2020
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
Окупанти ліквідували два природних заповідника в Криму
13:01 13.05.2020
В Роспотребнадзоре объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в оккупированном Крыму
В Роспотребнадзоре объяснили, из-за чего произошел рост больных коронавирусом в оккупированном Крыму
12:30 13.05.2020
Миноброны оккупантов завершает строительство военного госпиталя в аннексированном Севастополе
Миноброны оккупантов завершает строительство военного госпиталя в аннексированном Севастополе
11:15 13.05.2020
В оккупированном Крыму коронавирусом заразились еще 30 человек
В оккупированном Крыму коронавирусом заразились еще 30 человек
10:01 13.05.2020
Несмотря на обещания Путина и Аксенова, многих крымчан оставили без апрельских зарплат
Несмотря на обещания Путина и Аксенова, многих крымчан оставили без апрельских зарплат
08:15 13.05.2020
«Ложь и клевета». Чубаров опроверг заявление Поклонской о якобы наличии у себя «трех паспортов»
«Ложь и клевета». Чубаров опроверг заявление Поклонской о якобы наличии у себя «трех паспортов»