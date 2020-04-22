ЧФ России сформировал экипаж построенного для флота патрульного корабля «Павел Державин»
|12:01 15.05.2020
|Крым
Экипаж патрульного корабля «Павел Державин», сформированный на Черноморском флоте РФ, приступил к размещению на корабле.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.
Экипаж сформирован в Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ и укомплектован исключительно военнослужащими по контракту, имеющими опыт военной службы на надводных боевых кораблях. С августа прошлого года моряки проходили обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, где изучали устройство корабля и особенности его эксплуатации.
Патрульный корабль «Павел Державин» был заложен в феврале 2016 года и спущен на воду в феврале 2019 года.
Корабль назван в честь героя Советского Союза Павла Державина, который в период Великой Отечественной войны, командуя бригадой бронекатеров Азовской военной флотилии, в ноябре 1943 года отличился при высадке десантов в районе Керчи и обеспечении переправы войск и боеприпасов через Керченский пролив.
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