ЧФ России сформировал экипаж построенного для флота патрульного корабля «Павел Державин»

12:01 15.05.2020   Крым

Экипаж патрульного корабля «Павел Державин», сформированный на Черноморском флоте РФ, приступил к размещению на корабле.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

Экипаж сформирован в Новороссийской военно-морской базе ЧФ РФ и укомплектован исключительно военнослужащими по контракту, имеющими опыт военной службы на надводных боевых кораблях. С августа прошлого года моряки проходили обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге, где изучали устройство корабля и особенности его эксплуатации.

Патрульный корабль «Павел Державин» был заложен в феврале 2016 года и спущен на воду в феврале 2019 года.

Корабль назван в честь героя Советского Союза Павла Державина, который в период Великой Отечественной войны, командуя бригадой бронекатеров Азовской военной флотилии, в ноябре 1943 года отличился при высадке десантов в районе Керчи и обеспечении переправы войск и боеприпасов через Керченский пролив.



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