Молдова на першому місці в регіоні за поширеністю COVID-19

11:45 15.05.2020   Молдова

В Молдові, згідно відкритої статистики, спостерігається найвища поширеність коронавирусной інфекції серед країн регіону.

З 3 млн 546 тисяч осіб, які, за офіційними даними є мешканцями країни, захворіло 5406 або 152 людини на кожні 100 тисяч населення, повідомляє Балканський оглядач.

У сусідніх Румунії та Україні цей показник значно нижче: 16 247 на 19,4 мільйони в Румунії (84 особи на 100 тисяч) і 16847 на 42 млн. в Україні (40 осіб на 100 тисяч).

У Болгарії, де проживають 7 млн ​​осіб, захворіло 30 осіб на кожні 100 тисяч.

Обганяючи регіон за поширеністю коронавируса, Молдова, згідно з даними офіційної статистики, демонструє відносно низьку смертність від захворювання: 3,42% в порівнянні з 6,8%, які спостерігаються в середньому по світу.



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