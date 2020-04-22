Суд у Криму залишив під арештом кримськотатарського громадянського журналіста Шейхалієва

11:01 15.05.2020   Крым

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 14 травня відхилив апеляційну скаргу адвоката Еміне Авамілєвої на продовження запобіжного заходу кримськотатарському громадському журналісту, фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустему Шейхалієву, і залишив його під вартою до 15 червня 2020 року.

Про це адвокат повідомила громадській організації «Кримська солідарність», передає Радіо Свобода.

За її словами, стан здоров'я Шейхалієва – «задовільний і навіть нижче від задовільного, оскільки загострюються всі хронічні захворювання». Вона уточнила, що її підзахисний скаржиться на вегетосудинну дистонію і на велику кількість курців в камері, що також негативно позначається на його здоров'ї.

Адвокат також повідомила про те, що за вісім місяців утримання Шейхалієва в СІЗО Сімферополя йому не вручали листи.

Представництво президента Володимира Зеленського в АРК 3 травня, у Всесвітній день захисту преси, висловилося на підтримку ув'язнених в анексованому Криму і Росії кримськотатарських журналістів, серед яких Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов, Рустем Шейхалієв, Наріман Мемедемінов, правозахисник Сервер Мустафаєв.

МЗС України закликає посилити тиск на Росію заради свободи слова в Криму.

Раніше українські журналісти, що перебували в ув'язненні в Росії і на окупованому Донбасі, Роман Сущенко і Станіслав Асєєв, звернулися в Міжнародну і Європейську федерації журналістів із закликом посилити роботу зі звільнення кримських колег.

Рустем Шейхалієв разом із Ремзі Бекіровим і Османом Аріфмеметовим були затримані в березні минулого року. Вони є фігурантами сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».



Ще на цю тему:

18:30 15.05.2020
«Не создавайте себе проблем»: оккупанты запугивают крымских татар перед 18 мая
16:41 15.05.2020
Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" доставили в суд, порушивши всі правила дотримання карантину
10:01 15.05.2020
МЗС висловило протест Росії через відхилення апеляції блогера Мемедемінова
15:45 14.05.2020
Бахчисарайська “справа Хізб ут-Тахрір”: суд у Росії прослухав приховані аудіозаписи
15:15 14.05.2020
"Суд" отклонил апелляцию на приговор крымскому блогеру Мемедеминову
14:15 14.05.2020
В оккупированном Крыму возобновили производство по "делу" Эдема Бекирова. Суд - 19 мая
12:45 14.05.2020
Адвокат назвав російську справу проти Джемілєва "тихим жахом"
20:01 13.05.2020
Невідоме точне місцезнаходження фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Енвера Омерова
17:21 13.05.2020
В Южном окружном военном суде продолжат рассмотрение «крымских дел»
14:21 13.05.2020
"В умовах пандемії ніяких засобів захисту не видають" - дружина політв'язня Іззета Абдуллаєва
08:01 13.05.2020
Заява Херсонського міського меджлісу до роковин геноциду кримськотатарського народу
19:15 12.05.2020
В Крыму "суд" начал рассматривать дело против владельца телеканала ATR
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
15:30 15.05.2020
Грецька Aegean збирається відновити польоти з кінця травня
20:00 14.05.2020
Греція відкриє пляжні клуби, але з обмеженнями
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
18:21 13.05.2020
Відкликаного з України грузинського посла відправили на двотижневий карантин
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 15.05.2020
Молдова на першому місці в регіоні за поширеністю COVID-19
20:15 13.05.2020
Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 15.05.2020
Для ЄС немає жодних підстав послаблювати санкції проти РФ - Гармс
15:44 15.05.2020
В России число новых случаев Covid-19 снова больше 10 000
14:45 15.05.2020
США як і раніше мають намір заблокувати будівництво газопроводу Путіна - Atlantic Council
13:32 15.05.2020
Минус 156 млрд рублей: «Роснефть» начала работать в убыток
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 14.05.2020
В Турции состоялся спуск на воду многоцелевого судна для российского заказчика / Фото
09:20 14.05.2020
Туреччина "влила" в економіку вже $34 мільярда
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 15.05.2020
Судно зі справи про видобуток піску для окупованого Криму отримало нового власника і змінило назву
20:15 15.05.2020
Російський «Меморіал» визнав політв’язнями фігурантів «справи українських диверсантів» Дудку й Бессарабова
20:01 15.05.2020
Збиття літака МАУ: в Україні сподіваються, що Іран невідкладно розшифрує "чорні скриньки"
19:30 15.05.2020
Туристичному сезону бути: експерт розповів, які країни готові влітку приймати туристів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд