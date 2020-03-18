ЄС готує заміну саміту Східного партнерства - ЗМІ

11:31 15.05.2020   Украина

Європейський Союз планує перенести традиційний саміт Східного партнерства, натомість замість запланованого на 18 червня заходу готується проведення відеоконференції. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку. 

За його інформацією, зараз ЄС замість повноцінного саміту готує проведення відеоконференції, проте Євросоюз на ній не представлятимуть лідери держав-членів, як це відбувається традиційно на самітах СхП. 

 "ЄС досі готує відеоконференцію - "саміт" Східного партнерства - на близько 18 червня, але тільки за участю лідерів інституцій ЄС, без лідерів держав-членів", - повідомив Джозвяк у своєму Twitter.

Зауважимо, членами Східного партнерства є не тільки Євросоюз та 6 держав - східних партнерів - Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Вірменія і Азербайджан, але й 27 країн ЄС.

З великою вірогідністю під час відеоконференції не буде ухвалено традиційну декларацію саміту, повідомляє журналіст. 

Повноцінний саміт Східного партнерства може відбутися на початку 2021 року, швидше за все, у Брюсселі.

Раніше високопоставлений дипломат ЄС повідомив, що саміт Східного партнерства, запланований на червень, переноситься на другу половину року через пандемію коронавірусу. 

У ЄС офіційно спростували інформацію про перенесення саміту Східного партнерства.



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