Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко заявив, що Україна виступає за входження до чотирьох свобод Європейського союзу в рамках ініціативи "Східне партнерство".

Про це написав у своєму Twitter, передає УНН.

"У якості стратегічної мети для Східного Партнерства, Україна розглядає поступове входження зацікавлених партнерів до "4 свобод" ЄС. Майбутнє ініціативи непевне, якщо її новий порядок денний не буде амбітним з конкретними цілями", - написав Пристайко.

Додамо, що втілення чотирьох свобод ЄС, це втілення вільного руху товарів, послуг, капіталу і людей.

Нагадаємо, Європейський союз все ще планує провести саміт Східного партнерства у форматі відеоконференції близько 18 червня.