МЗС висловило протест Росії через відхилення апеляції блогера Мемедемінова

10:01 15.05.2020   Крым

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Воєнного апеляційного суду м.Власиха Московської області відхилити апеляційну скаргу адвокатів блогера та активіста Нарімана Мемедемінова на попереднє рішення Південного окружного військового суду (м.Ростов-на-Дону) за сфабрикованими звинуваченнями у публічних закликах до тероризму.

Про це йдеться у відповіді речниці МЗС з цього приводу, оприлюдненій на сайті зовнішньо політичного відомства, передає Укрінформ.

«Подібні дії є красномовним свідченням небажання РФ припинити ганебну практику репресій проти кримськотатарського народу. Особливо небезпечними російська окупаційна влада вважає тих, хто намагається доносити об’єктивну інформацію про стан справ на окупованій території. Саме через це Н.Мемедемінов, громадянський журналіст, блогер та активіст, опинився за ґратами», - зазначила речниця МЗС.

У відомстві також наголосили, що небезпека для життя і здоров’я незаконно утримуваних громадян України зростає на фоні стрімкого поширення COVID-19 в РФ та тривожних повідомлень про особливу вразливість у місцях позбавлення волі. Не може не викликати обурення, додали в МЗС, що, на відміну від інших держав, які розглядають кроки з розвантаження місць утримання з метою стримування пандемії, РФ свідомо посилює загрози для українців, які незаконно утримуються у російських в’язницях.

«Вимагаємо від російської сторони негайно звільнити громадянина України Нарімана Мемедемінова та інших громадян України, які продовжують незаконно утримуватися у в’язницях на території РФ та окупованого Криму. Такий крок сприятиме відновленню справедливості стосовно невинних людей, а також забезпеченню їхнього права на життя в умовах пандемії COVID-19», - йдеться у відповіді речниці МЗС.

Зовнішньо політичне відомство закликає міжнародну спільноту посилити політико-дипломатичний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму, звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України в РФ і на тимчасово окупованих територіях України, відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

Як повідомлялося раніше, у Підмосков'ї російський Апеляційний військовий суд у четвер підтвердив вирок українському блогеру з Криму Наріману Мемедемінову, якого раніше Південний окружний військовий суд засудив до 2,5 років колонії поселення за «публічні заклики до тероризму».

2 жовтня 2019 року у Південному окружному військовому суді відбулося судове засідання по "справі" Нарімана Мемедемінова, на якому суд засудив його до 2 років і 6 місяців позбавлення волі у колонії-поселенні, а також заборонив займатися адмініструванням сайтів протягом двох років.

Наріман Мемедемінов - цивільний журналіст, блогер, активіст Кримської солідарності. Російські силовики затримали його наприкінці березня 2018 року. Мемедемінову пред'явили обвинувачення за ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу Росії (публічні заклики до проведення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет).

Прокуратура АРК порушила кримінальну справу у зв'язку з винесенням російським судом вироку кримськотатарському журналісту, блогеру Наріману Мемедемінову.



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