Федеральний суддя у Вашингтоні наказав Білому дому оприлюднити 20 електронних листів, пов'язаних з рішенням президента США Дональда Трампа про призупинення оборонної допомоги Україні, затвердженої Конгресом.

Про це повідомляє американське видання Law&Crime, передає Укрінформ.

"Рішення окружної судді Емі Берман Джексон було прийняте на основі позову The New York Times щодо Закону про свободу інформації, який вимагав оприлюднення комунікацій між Майклом Даффі, першим заступником директора з програм нацбезпеки адміністративно-бюджетного управління, а також Робертом Блером, старшим радником на той час в.о. керівника апарату Білого дому Міка Малвені", - уточнює видання.

Раніше The New York Times вимагало це листування у Білого дому, однак там відмовили виданню, пославшись на привілей виконавчої влади. Як заявили в адміністрації Трампа, ці документи підпадають під категорію листування президента, віцепрезидента або безпосередніх радників, що може бути засекреченим рішенням Білого дому.

Як повідомлялося, призупинення з боку президента США Дональда Трампа оборонної допомоги для України влітку минулого року стало однією з основних причин для розслідування в Конгресі, а пізніше – рішення про імпічмент президента в Палаті представників США.