Україна стала повноправним учасником Групи друзів жінок, миру й безпеки – об'єднання держав в ООН, яке опікується захистом жінок в умовах збройних конфліктів.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу повідомив Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Це дасть нам можливість разом з партнерами докладати зусиль для забезпечення рівноправної та всебічної участі жінок у всіх процесах, пов’язаних з підтримкою міжнародного миру й безпеки", - пояснив дипломат позицію України.

За його словами, особлива увага з українського боку приділятиметься захисту жінок, які постраждали від російської агресії.

"Ідеться, в тому числі, про розробку програм попередження сексуального та іншого насильства, протидію торгівлі людьми, моніторинг ситуації, психологічну реабілітацію, професійний розвиток", - уточнив Кислиця.

Дипломат також зауважив, що українська сторона буде активно використовувати платформу для обміну інформацією та досвідом, донесення національної позиції, адвокації та пошуку нових шляхів для посилення імплементації "жіночого" порядку денного - як на міжнародному, так і на національному рівнях.

Україна отримала запрошення приєднатися до Групи друзів жінок, миру й безпеки у четвер, 14 травня, й одразу погодилася стати учасником ініціативи, організованої на базі ООН, підкреслив Кислиця.

В офіційному листі із запрошенням, копію якого має у своєму розпорядженні Укрінформ, організатори Групи висловили переконання, що внесок України буде цінним для зміцнення ролі жінок у підтриманні миру й безпеки.

Разом з Україною міжнародна група включатиме 60 країн.