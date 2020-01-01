У лівійській в'язниці оголосили голодування 14 українських моряків

09:15 15.05.2020   Украина

В лівійській в'язниці оголосили голодовку 14 українських моряків танкера «Рута», затриманого в квітні 2017 року за підозрою в контрабанді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі на брифінгу повідомили родичі моряків і представники благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

 Як заявила голова наглядової ради «Ассоль» Світлана Фабрикант, вважаючи, що Україна як держава не виконує функцій щодо захисту своїх громадян, з 14 травня екіпаж теплохода «Рута» оголосив голодовку.

Зазначається, що в Лівії у зв'язку з пандемією COVID-19 оголошено амністію. Зокрема, щоб уникнути масового зараження коронавірусом місцева влада скорочує чисельність людей, яких тримають у в'язницях, де залишають тільки особливо небезпечних злочинців, зокрема терористів, тощо.

Екіпаж судна «Рута» (прапор України) - 14 осіб, жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Як уточнила дружина боцмана Тетяна Алфьорова, моряки вже понад 3 роки перебувають в одній із в'язниць Тріполі - столиці Лівії.

В іншій в'язниці Тріполі - ще четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam.

Як повідомили в «Ассоль», стосовно екіпажу «Рути» лівійський суд не виносив вирок, стосовно членів команди другого танкера рішення ухвалено. Зокрема, всі члени екіпажу отримали по 5 років позбавлення волі і кожен повинен сплатити близько 80 тис. дол.

Водночас, як зазначалося на брифінгу, багато країн у результаті переговорів змогли повернути своїх громадян додому. У їх числі - Туреччина, яка вивезла моряків, які «проходили по одній справі» з українцями. «Пенітенціарні установи в Лівії переповнені, і є серйозною загрозою для ув'язнених, зокрема у зв'язку пандемією COVID-19», - заявили учасники брифінгу.

На даний час багато з моряків серйозно хворі, зокрема, двоє заразилися в тюрмі гепатитом, у деяких відкрилася виразка шлунку, багато в’язнів через погане харчування і відсутність медичної допомоги залишилися без зубів. Найстаршому ув'язненому - капітану «Рути» - понад 70 років. Представники «Ассоль» підкреслили, що разом з родичами неодноразово зверталися у різні інстанції - до президента Володимира Зеленського, глави Офісу президента, до Верховної Ради, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, СБУ, МЗС України, Департаменту консульської служби МЗС України та ін.

 Проте, як стверджується, сім'ї моряків та «Ассоль» отримують лише відписки або взагалі їх звернення ігноруються. Перед брифінгом родичі моряків розгорнули плакати з фотографіями членів двох екіпажів та закликами повернути їх додому.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2016 року берегова охорона Лівії затримала в територіальних водах судно Captain Khayyam під прапором Сьєрра-Леоне, серед членів екіпажу якого були громадяни України, Туреччини та Азербайджану.

У березні 2016 року екіпаж заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів.

Наприкінці квітня 2017 року лівійські військово-морські сили затримали судно «Рута» під українським прапором за підозрою в контрабандному вивезенню нафти з Лівії. Судно належить одеській компанії. На борту «Рути» перебували 14 українців.

6 листопада 2019 року заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич уточнив, що в Лівії засуджено 4 українських членів екіпажу Captain Khayyam, стосовно 14 українських моряків з «Рути» тривало досудове слідство.

 



Ще на цю тему:

17:01 23.04.2020
Глави МЗС України та Лівії обговорили питання звільнення 18 українських моряків
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
14:45 28.11.2019
Зіткнення суден у Будапешті: українському капітану загрожує до 11 років в'язниці
10:07 25.11.2019
Четверо українських моряків із затонулого судна "Іван Голубець" повернулися додому - МЗС
12:21 11.09.2019
У Франції засудили українських моряків до тюремних термінів
13:14 08.08.2019
Суд в РФ назначил даты рассмотрения апелляций всех украинских моряков
20:02 31.07.2019
Лівія звільнила українського моряка, що перебував там від 2016 року – МЗС
14:22 16.07.2019
Є попередня домовленість з Росією про обмін полоненими — Пристайко
08:55 16.07.2019
ФСБ РФ подало клопотання щодо продовження арешту українських моряків - Полозов
17:48 12.07.2019
В России украинским морякам начали сообщать о завершении следствия
09:35 08.07.2019
Укрпочта выпустила конверты, посвященные узникам Кремля
20:45 27.05.2019
До України повернулись моряки із затриманого в Єгипті танкера
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
18:00 14.05.2020
Пандемия не помеха: В Азербайджане 10 тысяч военных примут участие в масштабных учениях
18:15 04.05.2020
Азербайджан выделит ВОЗ дополнительно 5 миллионов долларов
13:40 04.05.2020
Валютные резервы ЦБ Азербайджана в январе - апреле выросли на 2,3%
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 13.05.2020
Суд лишив під арештом експрезидента Вірменії
14:41 13.05.2020
Вірменія продовжить режим НС на місяць
19:00 08.05.2020
В парламенте Армении произошла массовая драка / Видео
20:30 22.04.2020
У Вірменії через пандемію змінять церемонію вшанування пам’яті жертв масових убивств 1915 року
Всі новини країни
Болгария Болгария
18:30 14.05.2020
Болгария ограничила чрезвычайное положение сферой здравоохранения
18:30 12.05.2020
Франція не впустила сезонних працівників з Болгарії, попри рекомендації ЄК
14:00 12.05.2020
Болгария начнет открывать отели с 13 мая
16:40 06.05.2020
Чрезвычайное положение в Болгарии отменяется с 13 мая
Всі новини країни
Греция Греция
20:30 15.05.2020
Надія на відпустку: як Європа готується приймати туристів
17:30 15.05.2020
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
15:30 15.05.2020
Грецька Aegean збирається відновити польоти з кінця травня
20:00 14.05.2020
Греція відкриє пляжні клуби, але з обмеженнями
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 15.05.2020
Грузія скасовує режим НС 22 травня
14:30 14.05.2020
Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году
18:21 13.05.2020
Відкликаного з України грузинського посла відправили на двотижневий карантин
17:00 12.05.2020
МВФ опубликовал скорректированные показатели по бюджету Грузии на 2020 год
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 15.05.2020
Молдова на першому місці в регіоні за поширеністю COVID-19
20:15 13.05.2020
Молдова планує відкрити готелі і ресторани з літа
10:40 08.05.2020
Конституционный суд Молдовы признал незаконным соглашение о займе у России
08:40 08.05.2020
Пророссийский политик готовит в Молдове акцию протеста в виде “церковной службы”
Всі новини країни
Россия Россия
19:45 15.05.2020
Для ЄС немає жодних підстав послаблювати санкції проти РФ - Гармс
15:44 15.05.2020
В России число новых случаев Covid-19 снова больше 10 000
14:45 15.05.2020
США як і раніше мають намір заблокувати будівництво газопроводу Путіна - Atlantic Council
13:32 15.05.2020
Минус 156 млрд рублей: «Роснефть» начала работать в убыток
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 13.05.2020
У Румунії закривають сайти з фейковими новинами про коронавірус
18:45 12.05.2020
До Австрії прибув перший спецпотяг з трудовими мігрантами з Румунії
11:45 07.05.2020
КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
10:45 07.05.2020
Румунська влада заблокувала доступ користувачів до сайтів із ніби православною тематикою
Всі новини країни
Турция Турция
16:15 14.05.2020
В Турции состоялся спуск на воду многоцелевого судна для российского заказчика / Фото
09:20 14.05.2020
Туреччина "влила" в економіку вже $34 мільярда
15:41 13.05.2020
Іранський корабель Konarak затонув через невдалу мінну кладку, а не від удару ракети, – джерело
15:00 12.05.2020
Туреччина знову введе комендантську годину для боротьби з коронавірусом
Всі новини країни
Украина Украина
20:45 15.05.2020
Судно зі справи про видобуток піску для окупованого Криму отримало нового власника і змінило назву
20:15 15.05.2020
Російський «Меморіал» визнав політв’язнями фігурантів «справи українських диверсантів» Дудку й Бессарабова
20:01 15.05.2020
Збиття літака МАУ: в Україні сподіваються, що Іран невідкладно розшифрує "чорні скриньки"
19:30 15.05.2020
Туристичному сезону бути: експерт розповів, які країни готові влітку приймати туристів
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд