В лівійській в'язниці оголосили голодовку 14 українських моряків танкера «Рута», затриманого в квітні 2017 року за підозрою в контрабанді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Одесі на брифінгу повідомили родичі моряків і представники благодійної організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль».

Як заявила голова наглядової ради «Ассоль» Світлана Фабрикант, вважаючи, що Україна як держава не виконує функцій щодо захисту своїх громадян, з 14 травня екіпаж теплохода «Рута» оголосив голодовку.

Зазначається, що в Лівії у зв'язку з пандемією COVID-19 оголошено амністію. Зокрема, щоб уникнути масового зараження коронавірусом місцева влада скорочує чисельність людей, яких тримають у в'язницях, де залишають тільки особливо небезпечних злочинців, зокрема терористів, тощо.

Екіпаж судна «Рута» (прапор України) - 14 осіб, жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей. Як уточнила дружина боцмана Тетяна Алфьорова, моряки вже понад 3 роки перебувають в одній із в'язниць Тріполі - столиці Лівії.

В іншій в'язниці Тріполі - ще четверо українських моряків - членів екіпажу танкера Captain Khayyam.

Як повідомили в «Ассоль», стосовно екіпажу «Рути» лівійський суд не виносив вирок, стосовно членів команди другого танкера рішення ухвалено. Зокрема, всі члени екіпажу отримали по 5 років позбавлення волі і кожен повинен сплатити близько 80 тис. дол.

Водночас, як зазначалося на брифінгу, багато країн у результаті переговорів змогли повернути своїх громадян додому. У їх числі - Туреччина, яка вивезла моряків, які «проходили по одній справі» з українцями. «Пенітенціарні установи в Лівії переповнені, і є серйозною загрозою для ув'язнених, зокрема у зв'язку пандемією COVID-19», - заявили учасники брифінгу.

На даний час багато з моряків серйозно хворі, зокрема, двоє заразилися в тюрмі гепатитом, у деяких відкрилася виразка шлунку, багато в’язнів через погане харчування і відсутність медичної допомоги залишилися без зубів. Найстаршому ув'язненому - капітану «Рути» - понад 70 років. Представники «Ассоль» підкреслили, що разом з родичами неодноразово зверталися у різні інстанції - до президента Володимира Зеленського, глави Офісу президента, до Верховної Ради, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, СБУ, МЗС України, Департаменту консульської служби МЗС України та ін.

Проте, як стверджується, сім'ї моряків та «Ассоль» отримують лише відписки або взагалі їх звернення ігноруються. Перед брифінгом родичі моряків розгорнули плакати з фотографіями членів двох екіпажів та закликами повернути їх додому.

Як повідомлялося раніше, у лютому 2016 року берегова охорона Лівії затримала в територіальних водах судно Captain Khayyam під прапором Сьєрра-Леоне, серед членів екіпажу якого були громадяни України, Туреччини та Азербайджану.

У березні 2016 року екіпаж заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів.

Наприкінці квітня 2017 року лівійські військово-морські сили затримали судно «Рута» під українським прапором за підозрою в контрабандному вивезенню нафти з Лівії. Судно належить одеській компанії. На борту «Рути» перебували 14 українців.

6 листопада 2019 року заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України - начальник управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич уточнив, що в Лівії засуджено 4 українських членів екіпажу Captain Khayyam, стосовно 14 українських моряків з «Рути» тривало досудове слідство.



