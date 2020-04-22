Міжнародна спільнота повинна притягнути Росію до відповідальності за дії, які порушують суверенітет та територіальну цілісність України, та за її зловживання у східній Україна та окупованому Криму.

Про це у четвер заявив Джеймс Гілмор Третій, посол США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) у зверненні до Постійної ради цієї організації, повідомляє Голос Америки.

У зверненні Гілмор звертає увагу на численні порушення режиму припинення вогню у східній України, де, за словами дипломата, очолювані Росією сили "продовжують свої зусилля, спрямовані на підрив суверенітету" України. Дипломат вказав на насильство поблизу населеного пункту Пікузи у Донецькій області та бої поблизу Золотого у Луганській області, перешкоджання руху Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з боку бойовиків, та перетин незахищеного українського кордону на сході України вантажівками з Росії.

Гілмор також наголосив но тому, що викорстання бойовикам сучасного російського озброєння протирічить запереченням з боку Росії її участі у бойових діях.

"В умовах заперечень, відволікаючих маневрів та дезінформації з боку Росії, на тих із нас, хто справді вірить у принципи Гельсінського заключного акту та зобов'язання ОБСЄ, лежить колективна відповідальність . Ми повинні притягнути Росію до відповідальності за те, що вона діє всупереч суверенітету та територіальній цілісності України та за зловживання, які вона вчинила на сході України та окупованому Криму", - заявив дипломат.

Гілмор також загадав про депортацію 200 000 татар із Криму 8-го травня 1944-го року, вказавши, що 76 років після тих подій "жорсткі репресії з боку Росії щодо опонетнів окупації примусили десятки тисяч кримчан втекти з півострова".

Як заявив дипломат, "багато кримських татар примусово переміщаються з їх батьківщини вдруге за життя".

Гілмор заявив, що США ніколи не визнають спробу анексії Криму Росією.

"Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів і підтверджуємо, що пов'язані із Мінськом санкції проти Росії лишатимуться у силі доки Росія не виконає забов'язання у відповідності до Мінських угод. Санкції пов'язані із Кримом лишатимуться у силі доки Росія не поверне контроль на півостровом Україні", - заявив Гілмор.