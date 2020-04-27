Військові навчання в Польщі за участі 4000 американських військових та 2000 польських військових відбудуться в червні в Польщі.

Про це повідомили Сухопутні сили США в Європі. Навчання мали відбутись в травні, але їх було перенесено у зв‘язку з пандемією коронавірусу, повідомляє Голос Америки.

«Загалом більше 6000 військових і 3000 одиниць обладнання надійшло до Європи і більше 9000 машин було передислоковано зі сховищ Сухопутних сил у райони проведення навчань в Німеччині», - йдеться у заяві Сухопутних сил США в Європі.

Загальною темою буде передислокація сил з Німеччини до можливих гарячих точок на східному фланзі НАТО.

Навчання будуть проводитись з врахуванням умов пандемії COVID-19. «Буде вжито всіх запобіжних заходів щодо COVID-19, для того, щоб забезпечити здоров‘я та захист збройних сил, які беруть участь в навчаннях а також місцевого населення», - йдеться у заяві Сухопутних військ США, виданій у середу.

Під час навчань військові дотримуватимуться соціального дистанціювання, будуть носити маски, повідомив командувач 297-мою групою Національної гвардії США полковник Метью Шелл.

«Ми знаємо, як пандемія COVID-19 змінить нашу взаємодію один з одним та з Польськими Сухопутними силами протягом дислокації, - говорить Шелл. - Ми продовжимо дбати про безпеку наших військових, дотримуючись соціального дистанціювання, режиму носіння масок та миття рук».

Раніше цього місяця ВМС США надіслали бойові кораблі до Баренцевого моря, вперше з 1980-х років. Місію для забезпечення свободи мореплавства було здійснено разом з британськими ВМС. Росія також проводила навчання, надсилаючи літаки до територій НАТО.