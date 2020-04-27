С боевыми пловцами отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии России проведено тактико-специальное занятие по отработке водолазных спусков.

На учебно-тренировочном комплексе военнослужащие выполнили спуски под воду и задачи по подъёму грузов на поверхность, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе занятия личный состав отряда ПДСС должен был обнаружить и освободить от крепления предметы на глубинах от 2 до 6 метров, а затем совершить подъём грузов за максимально короткое время.

Каждый военнослужащий при выполнении учебных задач на глубине провел под водой около 30 минут. Пловцы подняли порядка 10 предметов общим весом более 300 кг.

Водолазные спуски проводились с применением снаряжения СВУ-3, позволяющего опускаться на глубину до 60 меторов.

А в Дагестане подразделения морской пехоты Каспийской флотилии завершили выполнение прыжков с парашютом в рамках проведения сбора по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

Морские пехотинцы совершали прыжки из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с применением современных парашютных систем специального назначения «Арбалет-2», а также парашютных систем Д-10.

На начальном этапе сбора военнослужащие прошли наземную подготовку элементов прыжка с парашютом и предпрыжковую тренировку на воздушно-десантном комплексе, также совершенствовали навыки укладки парашютов, выполнили специальные упражнения для безопасного приземления на различные поверхности, включая лес и воду.

Каждый военнослужащий совершил прыжки с парашютом с высоты от 600 до 800 м в ночное и дневное время суток в полном боевом снаряжении.

Всего в рамках сборов по ВДП личный состав десантно-штурмовых и разведыватель

Команда Каспийской флотилии выступила в окружном этапе конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», который состоялся в Ростов-на-Дону.

Каспийскую флотилию на конкурсе представили военнослужащие отдельного полка морской пехоты, дислоцированного в Дагестане. В ходе соревнований морские пехотинцы проявили своё мастерство и профессионализм в 4 номинациях конкурса.

В первой номинации «Атлет», военнослужащие сдали зачётные упражнения: подтягивание на перекладине, бег на дистанции 100 метров и 3 км, а также выполнили нормативы на полосе препятствий.

Далее на этапе «Профессионал» показали отличные результаты в одевании общевойскового защитного комплекта, противогаза и совершили марш на 2 км в бронежилетах с последующим метанием гранат.

В номинации «Снайпер» поразили мишени из стрелкового оружия, а при выполнении норматива сборки-разборки автомата АК-74, показали третий результат по скорости среди участников.

ных подразделений морской пехоты выполнил около 1,5 тыс. парашютных прыжков.