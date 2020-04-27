Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13, 14 мая

21:00 14.05.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 13 и 14 мая прошли следующие мероприятия:

1. Во всех территориальных гарнизонах ЮВО, в том числе в высокогорных районах Северного Кавказа, сформированы и находятся в постоянной готовности около 60 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Группировка сил и средств насчитывает свыше 1,5 тыс. единиц инженерной, пожарной техники, техники радиационной и химической разведки, кораблей и катеров Черноморского флота и Каспийской флотилии, беспилотных летательных аппаратов, готовых к выполнению задач в зонах паводков, пожаров и других ЧС во взаимодействии с подразделениями МЧС.

На Черноморском флоте и Каспийской флотилии в готовности содержатся спасательные суда и буксиры, водолазные и пожарные суда и катера. Также на флоте создана авиационная поисково-спасательная группа, в составе которой поисково-спасательный вертолет Ка-27 и военно-транспортный самолет Ан-26.

В трёхчасовой готовности содержатся авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, в состав которых входят вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ми-26 с водосливными устройствами (ВСУ-5, ВСУ-15), экипажи которых дополнительно прошли обучение на применение ВСУ.

Помощь также готовы оказать медицинские отряды специального назначения, которые оснащены пневмо-каркасными и блочно-модульными медицинскими комплексами, позволяющими проводить все виды операций, в том числе операционно-полосной хирургии.

В штабе ЮВО и штабах общевойсковых объединений силами дежурных смен центров управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.

2. В воинских частях и соединениях общевойскового объединения ЮВО, дислоцированного на Кубани и Северном Кавказе завершились испытания на повышение классной квалификации для военнослужащих по контракту.

Контрольные занятия проводились по предметам боевой, командирской, огневой, физической подготовкам и вождению боевых машин. Подобный экзамен на профессиональное мастерство является обязательным для каждого военнослужащего, проходящего военную службу по контракту.

По результатам испытаний более 60% военнослужащих подтвердили свою классную квалификацию, около 40% — повысили квалификацию на одну ступень, а 8% из них — прошли испытания на оценку «отлично» и получили высшую квалификацию «мастер».

Подобные испытания проводятся дважды в год и позволяют оценить профессиональный уровень подготовки военнослужащих, выявить лучших из них.

3. С начала года с военнослужащими российской военной базы в Абхазии проведено более 30 масштабных тренировок по радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

Тренировки проводились с выполнением нормативов по преодолению условно зараженных участков местности на технике и в пешем порядке, эффективному применению специализированных приборов и машин химической разведки РХМ-6. Также, используя комплекты ДКВ-1 для дегазации и дезактивации, военнослужащие провели обработку вооружения и военной техники.

Основной целью проведения подобных тренировок является отработка действий военнослужащих при использовании современных электронных и иных средств РХБ защиты в обстановке применения условным противником оружия массового поражения.

4. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение комплекса зданий военного клинического госпиталя ЮВО во Владикавказе. Все работы первой очереди планируется завершить в конце этого года.

В настоящее время завершено строительство главного здания госпиталя. Выполнены работы по устройству наружных стен, облицовка стен керамогранитом и фасадные работы: монтаж каркасной системы вентилируемого фасада, утепление минераловатными плитами и монтаж ветрозащитных мембран.

Первым этапом строительства предусмотрено возведение четырёхэтажной поликлиники на 300 посещений общей площадью около 9 тыс. кв. м, благоустройство территории, поставка немедицинской мебели и оборудования.

Для выявления заболеваний на ранней стадии поликлиника будет оборудован современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе цифровыми флюорографическим, рентгеновским, маммографическим, дентальным аппаратами, компьютерным томографом, цифровым ортопантомографом, электрокардиографом, ультразвуковой диагностической системой.

Поликлиника является многопрофильным структурным подразделением госпиталя, предназначенного для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей.

5. В Краснодарском крае экипажи оперативно-тактической и армейской авиации, а также расчеты подразделений противовоздушной обороны (ПВО) ЮВО приняли участие в совместной тренировке по отражению авиационных ударов условного противника.

Расчеты уникальных зенитных ракетных систем С-300В4 отработали действия по обнаружению, перехвату и уничтожению воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, прикрытию воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе проведения тренировки.

Учебно-тренировочные полеты дежурной смены на истребителях Су-30СМ, вертолетах Ми-28Н и Ка-52, имитирующих высокоскоростные и низколетящие цели, выполнялись вдоль черноморского побережья на высотах от 50 до 6000 м на различных скоростях с выключенными системами опознавания.

В совместной тренировке сил и средств авиации и ПВО ЮВО принимали участие около 300 военнослужащих, было задействовано более 100 единиц военной техники.

6. С территории Краснодарского края в войска в этот призыв будет направлено 5,4 тысzx человек. Из них более 3 тыс. — в войска ЮВО, Воздушно-космические силы — почти 700 чел., Воздушно-десантные войска — более 550 чел., Президентский полк — 15 чел.

В настоящее время на территории ЮВО приступили к работе более 380 призывных комиссий, развернуто свыше 200 призывных пунктов.

Преимуществом при призыве на военную службу в войска ЮВО будут пользоваться юноши, успевшие получить водительские удостоверения категории «С» и «Д».

Призывникам с дипломами о среднем техническом образовании государственного образца уже сегодня в военных комиссариатах предлагают поступить на военную службу по контракту.



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