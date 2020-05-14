Адвокат лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва заявив клопотання до Слідчого комітету РФ про припинення кримінальної справи щодо підзахисного.

Про це адвокат Микола Полозов повідомив в соцмережах, пише Українська правда.

Слідчий комітет РФ по окупованому Криму звинуватило Джемілєва в "незаконному перетині кордону РФ" і "незаконному поводженні зі зброєю".

За словами адвоката, він завершив ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, дослідивши 11 томів і 18 оптичних дисків з фото, аудіо та відеозаписами, визнаними слідчими РФ речовими доказами.

"За підсумками ознайомлення, мною заявлено клопотання про припинення кримінальної справи. З юридичної точки зору, це не кримінальна справа, а тихий жах", - написав він у Твіттер.

Полозов виявив грубі процесуальні порушення, допущені слідством:

"Наприклад, в постанові про притягнення як обвинуваченого слідство вказує, що Джемілєв здійснив незаконний перетин кордону в пункті пропуску "Армянськ". Навіть якщо абстрагуватися від питання відповідності нормам міжнародного права перебування в даному місці кордону РФ, і строго слідувати російському законодавству, Мустафа Джемілєв не міг порушити в даному місці кордон РФ, оскільки станом на 3 травня 2014 року цього пункту пропуску не існувало. Його заснували і ввели в експлуатацію лише через рік.

Також, слідство стверджує, що Мустафа Джемілєв наперед знав, що йому заборонений в'їзд в РФ, проте в кримінальній справі відсутній документ, на підставі якого ця заборона була застосована.

Що стосується звинувачень, передбачених ст. 224 і ч. 1 ст. 222 КК РФ (недбале зберігання вогнепальної зброї і незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів), то по ним вже давно закінчився термін притягнення до кримінальної відповідальності, у 2016 і в 2019 роках.

А доказова база слідства будується на неприпустимих доказах - матеріалах ще української кримінальної справи, яка після окупації Криму потрапила в руки російських слідчих.

Ключові докази провини є документами українською мовою, без будь-якого перекладу, в той час як російське кримінально-процесуальне законодавство передбачає в кримінальному судочинстві виключно російську мову...

Ну і вишенька на торті. Активізація кримінальних справ проти Мустафи Джемілєва, Рефата Чубарова і Ленура Іслямова сталася в один день - 26 березня 2020 року. Мабуть, за вказівкою згори. Таким чином влада РФ висловила своє ставлення до заяви про марш до Криму, який так і не відбувся по причині розвитку пандемії коронавирусу".

Раніше так зване "управління слідчого комітету Росії" в окупованому Криму підготувало Джемілєву звинувачення в "незаконному перетині кордону ФР" і "незаконному поводженні зі зброєю".

Згідно з документом, відповідна кримінальна справа була порушена 11 серпня 2014 року. Джемілєва звинувачують за ч.3 ст.322 КК РФ "Незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації", ч.1 ст.222 "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, її основних частин, боєприпасів" і ч. 1 ст.224 "Недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки".

Ще у 2016 році "суд" в Сімферополі заочно обрав стосовно Джемілєва запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Слідчий і прокурор обгрунтовували це тим, що проти Джемілєва порушено кримінальну справу за трьома статтями КК РФ, і "він ховається від слідства і суду, може чинити тиск на свідків, знищити докази, є громадянином іншої держави і не має постійного місця проживання на території Криму ".